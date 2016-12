Implementarea proiectului integrat, întârziată

SOLUŢII ALTERNATIVE Lipsa banilor şi birocraţia întârzie de foarte multe ori derularea unui proiect. Nu de puţine ori, autorităţile locale au asistat neputincioase la proiecte amânate la nesfârşit, care nu păreau că vor mai fi finanţate vreodată. Au fost situaţii în care primarii s-au resemnat că au muncit în zadar la întocmirea unui dosar întreg de documentaţie. Însă au fost şi edili mai perseverenţi, care şi-au încercat norocul pe alte programe şi au sperat până în ultima clipă că vor primi finanţarea necesară. Şi în judeţul Constanţa sunt atât primari sătui să depună documentaţii pentru proiecte şi să se trezească cu un mare flit de la centru, cât şi primari care nu s-au lăsat cu una cu două şi au re şi redepus dosarele, tot sperând că vreo autoritate de management le va aproba pentru finanţare. Din categoria primarilor care au căutat alternative viabile pentru documentaţia respinsă se numără şi primarul din Vulturu, Eugen Berbec. El spune că, în 2009, i-a fost respins un proiect integrat depus pe Măsura 3.2.2. prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi, din acest motiv, a fost nevoit să găsească o soluţie pentru a nu rămâne cu dosarul în sertarul de la birou. „Am alergat mult cu proiectul pe Măsura 3.2.2. şi nu am obţinut finanţare. Am redepus proiectul la Ministerul Mediului şi a fost cu noroc, pentru că am obţinut finanţare, în detrimentul multor altor comune mult mai mari şi cu mai mult potenţial. Proiectul integrat a fost declarat finanţabil încă din toamna anului trecut, însă din cauza lipsei banilor şi a angajaţilor în număr mic s-a întârziat implementarea lui. Sperăm ca, în maximum o lună, caietele de sarcini să se regăsească în Serviciul Electronic de Achiziţii Publice şi să aibă loc licitaţia, ca să putem demara lucrările”, a declarat primarul.

INVESTIŢIE COMPLEXĂ Valoarea proiectului de la Vulturu ajunge la 5,4 milioane de lei. Investiţia vizează reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, care în prezent este funcţional şi contorizat, ?i presupune schimbarea conductei vechi cu una nouă şi decolmatarea celor două puţuri care alimentează comunitatea din Vulturu. „Analiza apei provenite din puţuri este conformă cu normele în vigoare”, a declarat Berbec. În plus, proiectul include şi amplasarea unui sistem nou de pompare a apei, staţie de tratare şi staţie de clorinare şi amenajarea unei reţele de canalizare pe o lungime de 10,4 kilometri în comună.