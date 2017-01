Implementarea proiectului PNDR, amânată cu opt luni

AVIZ ÎN AŞTEPTARE Primăria Deleni are ghinionul de face parte dintre administraţiile locale care se confruntă cu licitaţii contestate pe bandă rulantă. Din această cauză, implementarea proiectului derulat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), pe Măsura 3.2.2., s-a întârziat cu mai bine de jumătate de an. Primarul comunei, Marian Dan, a declarat că, zilele trecute, a fost la Bucureşti şi a reuşit să obţină o amânare cu opt luni a proiectului tocmai pentru că autoritatea locală nu ar fi putut să se încadreze în termenele stabilite de cei de la Bucureşti. „Va trebui să refacem, din nou, procedura de licitaţie pentru proiectul integrat derulat prin PNDR. Deocamdată aşteptăm avizul de la Bucureşti pentru reluarea licitaţiei. Am avut noroc că am obţinut amânarea implementării proiectului PNDR pentru că, în ţară, au fost cazuri când primăriile au pierdut finanţările din cauză că nu s-au încadrat în nişte termene”, a declarat primarul din Deleni. Din primăvară, de când Primăria a primit undă verde pentru proiect, a organizat deja două licitaţii pentru desemnarea unei firme care să se ocupe de lucrări, dar ambele au fost contestate. Primarul speră ca a treia oară să fie cu noroc. „Sper ca, până la finele anului, să demarăm lucrările la proiectul integrat pe care îl avem”, a mai spus Marian Dan. Prin proiectul derulat prin Măsura 3.2.2. Primăria şi-a propus să construiască două grădiniţe, una în Pietreni şi alta în Deleni, să reabiliteze Căminul Cultural din Deleni, să asfalteze străzile şi să monteze o reţea de canalizare în satul Pietreni.

PROIECT ÎNTÂRZIAT Când a fost depus proiectul, în primăvara lui 2009, s-au calculat sumele necesare astfel încât valoarea investiţiilor să aibă suma maximă care poate fi solicitată prin intermediul unui proiect integrat, însemnând 2,5 milioane de euro, însă, în urma evaluării, proiectul a acumulat 66 de puncte, iar valoarea eligibilă a investiţiilor a ajuns la 10.856.531 de lei. „Am primit de la Consiliul Judeţean Constanţa banii pentru începerea proiectării şi implementării proiectului pe care l-am câştigat prin aplicarea pe PNDR. E vorba de 728.630,20 lei, care ne-au fost repartizaţi din procentul de 20% din cota de 22% din impozitul pe venit pentru susţinerea programelor cu finanţare nerambursabilă. Cu aceşti bani vom asigura cofinanţarea şi demarăm deja investiţiile”, declara, la începutul anului, primarul din Deleni.