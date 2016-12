Import de castroane contrafăcute

13:29:20 / 15 Ianuarie 2014

Voiculescu e sluga a tot felul de mafii exportate de guvernul rus. Mafiei petrolulului, bancilor. Nu e nicio difernta intre Ponta, Voiculescu, USL, PDSR,PNL,UDMR, PC,PDL, si orice partide care au trecut pe la putere in ultimii 23 de ani. Voiculescu el ins

Ca e Voiculescu, ca e Ponta, Romania se trasforma in colonia ruseasca. Statul de drept a existat in ROmania, atit timp cit comunisti, securisti, fesenisti nu au fost la putere.Toti se folosesc de acest "stat de drept" sa isi impuna intersele. Daca abuzurile sunt facute in interesul uita se de orice fel de incalcari ale "statului de drept" de abuzuri si de pumnul in gura folosit de autoritati in impunerea intereselor companiilor rusesti, mari spagare la guv. pontist Problema e in clasa politica care e sluga altora nu e sluga celor care i-au ales si trimis la putere sa le apere drepturile. Rusia considera abuzuri doar ce-i convine, abuzurile facute in interes propriu nu mai sunt abuzuri ca sunt in interesul rusesc [al companiilor din URSS]. Sistemul mafiot international instaurat de RUSIA si promovat prin si de guvernul pontist, ambasade servicii etc.