Import de parfumuri contrafăcute

08:42:45 / 16 Aprilie 2014

Numele firmei "escrocatoare"?

Stire fara valoare. Suntem cumva spargatori de seminte pe ulita, care stam la barfa ? Sau cetateni care citim pentru a fi informati ? Ne plangem ca romanul nu este educat, ca nu face, ca nu drege ! Pai presa nu informeaza deloc, doar face can-can. Va rog sa dati numele / detaliile tuturor firmelor care sunt implicate si dovedite in escrocherii; putem sa-i sanctionam ca si cumparatori . De ce sa continuam sa cumparam de la ei marfa alterata / contrafacuta? Protejati hotia ? Trebuie penalizati si de cetateni. Cum ma feresc de a cumpara ceva contrafacut, daca presa (a 4a putere in stat) se ocupa de barfe in loc de informare?