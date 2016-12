Importăm la fel şi exportăm în plus! Suntem pe creştere?

Mai ţineţi minte că, pe vremuri, exista un almanah SF, intitulat „Anticipaţia”, în care erau publicate scurte povestiri fantastice? Nu că nu ne-am dori ca respectiva iniţiativă editorială să apară din nou pe piaţă, dar sperăm ca nu cumva actualul Minister al Economiei să se ocupe de asta. Cu toate acestea, noile estimări se cam înscriu în zona... „anticipaţiilor” SF: instituţia estimează că exporturile au crescut şi se vor menţine la un nivel de aproximativ patru miliarde de euro pe lună, iar procentajul de scădere a importurilor se va apropia de zero. Până aici avem o ditamai economia, care importă la acelaşi nivel şi exportă peste aşteptări. Deci, ce ne-am putea dori mai mult? „Vedem o creştere a exportului, stabilizată undeva la patru miliarde (euro - n.r.) lunar. Apreciem că nu este o situaţie conjuncturală, vedem o tendinţă pe termen lung. Dincolo de creşterea producţiei industriale, aş vrea să remarc creşterea competitivităţii firmelor“, a declarat vineri Manuel Donescu, secretar de Stat în cadrul Ministerului Economiei. Exporturile lunare au depăşit cu puţin nivelul de patru miliarde de euro în perioada martie - iunie, după ce în lunile ianuarie şi februarie s-au plasat la 3,7 miliarde de euro şi, respectiv, 3,9 miliarde de euro. Din estimările prezentate de secretarul de Stat reiese că România va încheia acest an cu exporturi de aproximativ 48 miliarde de euro, mai mari cu 3 miliarde de euro faţă de 2012. Potrivit lui Donescu, în cazul importurilor va exista o echilibrare, scăderea din prima parte a anului urmând să se apropie de zero la finalul lui 2013. „Importurile au scăzut în acest semestru cu 2,7%. Credem că se va echilibra această tendinţă. E dificil de făcut o estimare. (...) Pe noi ne interesează în principal promovarea exportului şi mai puţin reducerea importurilor. De ce? Pentru că, din punctul de vedere al creşterii competitivităţii, suntem interesaţi de calitatea importurilor. Ar trebui să ieşim din această paradigmă - dacă a scăzut importul este neapărat un lucru bun. Pe noi ne interesează calitatea lor şi măsura în care aceste importuri pot fi folosite la produse pe care să le reexportăm“, a adăugat el. Exporturile au crescut în primul semestru cu 5,9%, la 23,7 miliarde de euro, iar importurile au scăzut cu 2,7%, la 26,2 miliarde de euro, rezultând astfel un deficit comercial de 2,5 miliarde de euro, mai mic cu 2 miliarde de euro faţă de perioada similară din 2012, potrivit datelor anunţate vineri de Institutul Naţional de Statistică.

CE ANUME EXPORTĂM ŞI IMPORTĂM? Ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (42,7% la export şi 34,7% la import) şi alte produse manufacturate (33,7% la export şi, respectiv, 30,4% la import).