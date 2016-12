„Important e ce se face în port, nu cine îl administrează”

08:30:47 / 29 Mai 2014

Lasăăăă-neeee..., lasăăăă-ne ... Și du-te !

Constanța, trezește-te !!! Am ajuns de râsul întregii țări care ne-arată cu degetul și întreabă cum mama mă-sii a reușit măscăriciul ăsta să ne prostească în halul ăsta ! Mi-e rușine când mai merg prin țară să spun că-s constănțean ! Cum să le explici că deși trăiești în orașul cu cele mai mari taxe și impozite (gigacalorie, taxa de „habitat”, apa, impozite pe proprietăți, ș.a.) singura realizare cu care se laudă nea Păstaie e Mamaia, în timp ce orașul arată ca vai de lume ? Cât despre Mamaia, am găsit o opinie (a lui Lauremțiu Mironescu) pe care o împărtășesc și eu : „L-am auzit pe Bonduelle Robin Hood Mazăre pronunțând cu emfază, citez aproximativ din memorie … vreau să fac din portul Constanța ce am făcut din stațiunea Mamaia … Mamaia duduie … Mamaia duduie … Cam da. Mamaia duduie de prost gust și țopârlănism, Mamaia duduie de blocuri construite de toți manglitorii, Mamaia duduie de dughenită, Mamaia duduie de plaje din ce în ce mai ciuntite de valuri … Mamaia duduie de evaziune fiscală, Mamaia duduie de construcții dubioase, aprobate dubios, Mamaia duduie de orice, mai puțin de ceea ce ar trebui. Și Mamaia n-a fost așa. Mamaia a fost o stațiune și liniștită și zgomotoasă, pe ici, pe colo … câteva discoteci, nu multe, nu puține, dar cu personalitate și intrate în cultura stațiunii, că se numeau Sun Quest, Miorița, Crash in sau alte cinci sau șapte … câteva restaurante absolut decente … spațiu amplu, curat, curat, vegetație multă, inclusiv pe plajă, că și boschetărișul ăla își avea rolul lui … terasele alea direct pe plajă … la București, în față la Riviera, la Internațional, melcul, mai înspre Constanța … o frumusețe … Din păcate, Mamaia arată exact ca o vomă, astăzi, la 25 de ani de când am rămas fără niciun fel de stavilă în fața tandemului distructiv administrație locală coruptă – antreprenor autohton manglitor. E, Bonduelle zice că Mamaia duduie. Bravo la el. Mai face o pachetiadă bine țintită la mamăi tembelizate și isterizate de codul său vestimentar și se rezolvă cu alegerile și în 2016, cum s-au rezolvat și în 2012, și în 2008 … Și după aia mai poți să-i spui că nu duduie Mamaia? Nu mai poți, că duduie … duduie sub votul covârșitor al unor persoane vulnerabile și manipulate … în definitiv, e și asta o profesie, nu? Ce faci, cu ce te ocupi? Ah, eu nu mă ocup cu nimic, eu sunt manipulat … Și, cum e, îți merge bine? Eh, dacă nu curge, pică … mai o garsoneră la container, mai o supă la cantină, mai un interviu la vreo televiziune în care înjur pe cine primesc indicații, mai o flegmă la președinte … Deci se poate, nu? Bun, eu vreau să vă spun că acum, Bonduelle și-a ales greșit ținta … Cei care suntem în Portul Constanța nu avem încredere în domnul Bonduelle … Nu dorim ca portul să duduie precum Mamaia … și nu vrem ca portul Constanța să pățească ce a pățit domeniul privat al Primăriei Constanța. Și o să vedeți că n-o să pățească. E prea important pentru țara asta ca portul să aibă același ghinion ca orașul Constanța, stigmatizat de prost gust pentru următorii douăj’ de ani. Duduie Mamaia? Hm … Aș vrea să facă cineva o situație statistică și să încerce să prezinte în oglindă industria portuară, resursa umană angajată direct și indirect în zona portului Constanța și Mamaia care duduie … salariul minim într-o parte și în cealaltă, munca la negru, taxele și impozitele virate de port și de subiectul duduielii, impozitul pe profit și așa mai departe … După aia să tragem concluzia că trebuie să fii absolut inconștient să blamezi o zonă cu toate măruntaiele la vedere, cum este portul, care aduce sute de milioane la bugetul național și local și să dai exemplu, în acest context, o zonă gri fiscal și nu numai, de dragul confiscării agendei publice și de a susține ceea ce logic nu se poate. Hai, Bonduelle, fugi la plajă că e vânt, te mai dai cu zmeu’, mai faci o băiță, duduie tu acolo și pe noi lasă-ne, că avem treabă.” Nu m-ar mira ca, deontologi cum sunteți, să ștergeți acest comentariu.