IMPORTANT! Sistemul informatic pentru evidenţa pacienţilor nu funcţionează

07:14:31 / 12 Octombrie 2016

Cardul- un fiasco

Cardul de sanatate este cea mai mare neghiobie. Specialistii in soft si IT nu exista, sistemul de cand a fost introdus creaza numai probleme. Aproape in nici o zi de vineri siui nu functioneaza, doar se imbolnavesc de nervi medicii, farmacistii si pacientii. Ce ati rezolvat, nenorocitilor, cu cardul? In Romania au aparut calculatoarele dupa '89, in tarile civilizate se foloseste calculatorul de f multi ani! De ce ati crezut ca Romania se poate asemana cu celelalte tari? Noi suntem la pamant cu tot IT.ul. Nu vedeti ca nici o institutie a statului nu e in stare sa elaboreze documente doar cu calculatoarele?