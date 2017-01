Importurile şi exporturile, în atenţia Direcţiei Judeţene de Statistică

Direcţia Judeţeană de Statistică Constanţa a demarat implementarea sistemului Intrastat, odată cu aderarea României la UE. Noul sistem se referă la colectarea informaţiilor privind comerţul exterior realizat de operatorii economici cu statele membre ale UE. Pînă la 1 ianuarie 2007, Direcţia Judeţeană de Statistică Constanţa obţinea toate informaţiile legate de comerţul exterior al României prin prelucrarea, de către Direcţia Generală a Vămilor, a declaraţiilor vamale. “La fiecare export sau import de marfă se întocmeşte declaraţia vamală care cuprinde caracteristicile mărfurilor, cine exportă, cui se exportă şi pe baza acelor documente noi întocmeam toate statisticile. Odată cu aderarea nu se mai întocmesc aceste declaraţii vamale pentru relaţiile comerciale cu statele membre ale UE, ci declaraţii intrastat“, a declarat Enache Buşu, directorul executiv al Direcţiei Judeţene de Statistică Constanţa.

El a adăugat că obligaţia furnizării informaţiilor statistice revine operatorilor economici înregistraţi în România în scopuri de TVA care efectuează comerţ intracomunitar cu bunuri şi realizează o valoare a acesteia ce depăşeşte pragul valoric stabilit anul de Institutul Naţional de Statistică. Declaraţia intrastat este obligatorie pentru companiile care realizează, într-un an, exporturi în valoare de peste 900.000 de lei (9 miliarde de lei vechi) şi importuri peste pragul de 300.000 de lei (3 miliarde de lei vechi). În judeţul Constanţa, pentru luna octombrie a acestui an, au întocmit declaraţii instrastat aprox. 400 de operatori economici. Pentru firmele care realizează operaţiuni ale căror valori se situează sub plafonul impus, dar care se adresează ţărilor care nu sînt membre UE, regimul declaraţiilor va rămîne în vigoare. Potrivit lui Buşu, termenul limită de trasmitere a datelor instrastat la INS, este data de 15 a lunii următoare celei de referinţă. “Operatorii economici, furnizori de date instrastat, trebuie să trasmită lunar la Direcţia de Statistică, în format electronic, o declaraţie statistică. În cazul în care agenţii economici constănţeni vor furniza informaţii eronate sau vor refuza să le ofere operatorilor de teren vor fi sancţionaţi“, a explicat directorul executiv al Direcţiei Judeţene de Statistică. De asemenea, spune Buşu, agenţii economici care refuză colaborarea cu Direcţia Judeţeană de Statistică riscă să fie sancţionaţi contravenţional cu amenzi de pînă la 500 de lei.