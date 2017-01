Împotriva artritei

Ghimbirul este excelent pentru tratarea artritei. El conţine compuşi care funcţionează într-un mod asemănător celui în care lucrează unele medicamente antiinflamatoare şi, în plus, poate subţia sângele. Ideal ar fi să mănânci puţin din acest aliment în fiecare zi. Dovleacul este şi el un aliment recomandat. Anumiţi antioxidanţi pot ajuta la prevenirea artritei, la încetinirea avansării ei, odată instalată, şi la ameliorarea durerii prin reducerea inflamaţiei asociate cu această afecţiune, potrivit unor studii. Iar culoarea vie a dovleacului este un indiciu că acesta este bogat în două dintre aceste substanţe: beta-caroten şi beta-criptoxantină. Un grup de cercetători din Marea Britanie a descoperit că oamenii ale căror diete erau bogate în beta-criptoxantină aveau un risc cu 50% mai mic de a dezvolta o formă de artrită. Ardeiul gras roşu este şi el inclus în „tratamentul” artritei. El conţine o cantitate impresionantă de carotenoide, substanţe care, de asemenea, luptă cu inflamaţiile, şi, în plus, au şi mai mult de 250% din doza recomandată de vitamina C. Cercetările arată că cei care au o alimentaţie săracă în vitamina C pot avea un risc mai mare de a dezvolta anumite tipuri de artrită.