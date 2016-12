Împotriva istoriei

România are două echipe în manşa tur a 16-imilor de finală ale UEFA Europa League - CFR Cluj şi Steaua Bucureşti, ambele cotate cu şansa a doua în disputele din această seară. Ambele vor întâlni echipe mai bine cotate, foste câştigătoare de trofee europene, inclusiv UEFA Champions League! Jucând prima, de la ora 20.00 (în direct la Digi Sport 1 şi Dolce Sport 1), pe Amsterdam ArenA, Steaua pare să aibă ceva şanse la un rezultat pozitiv, dacă ne gândim că Ajax traversează o perioadă mai puţin fastă, având o singură victorie în ultimele trei etape interne! Dar şi Steaua ar putea avea probleme dacă ne gândim că bucureştenii au făcut pregătirea în Turcia, pe o vreme călduroasă, iar la Amsterdam vor fi aproximativ zero grade la ora meciului! Campioana României pare să aibă o misiune mult mai dificilă pe Giuseppe Meazza, de la ora 22.05 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 şi Pro TV), Inter fiind în revenire de formă după un început de an ceva mai modest. Pe de altă parte italienii nu par prea interesaţi de UEL, obiectivul lor fiind o clasare pe podium în Serie A şi implicit accesul în următoarea ediţie a UCL, ceea ce ar putea fi un mare avantaj pentru CFR.

Programul partidelor din această seară - ora 19.00: Zenit St. Petersburg - FC Liverpool (în direct la Digi Sport 2 şi Dolce Sport 2); Anji Makhachkala - Hannover ’96; ora 20.00: Sparta Praga - Chelsea Londra (în direct la Digi Sport 3); Levante UD - Olympiacos Pireu; SSC Napoli - Viktoria Plzen; Dynamo Kiev - Girondins de Bordeaux; Bayer Leverkusen - Benfica Lisabona; BATE Borisov - Fenerbahce Istanbul; Ajax Amsterdam - Steaua Bucureşti (în direct la Digi Sport 1 şi Dolce Sport 1); ora 22.05: FC Basel - Dnipro Dnipropetrovsk; Inter Milano - CFR Cluj (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 şi Pro TV); Newcastle United - Metalist Kharkiv; VfB Stuttgart - KRC Genk; Atletico Madrid - Rubin Kazan; Borussia Monchengladbach - Lazio Roma; Tottenham Hotspur - Olympique Lyon (în direct la Digi Sport 3 şi Dolce Sport 2).