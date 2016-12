Impozit de 85% pentru cumpărătorii de drepturi litigioase

MĂSURĂ DRASTICĂ Se pare că premierul Victor Ponta nu a glumit atunci când a spus că proiectul de lege privind retrocedările imobilelor confiscate de comunişti va face lumină în acest caz. Asta deoarece în afara faptului că varianta propusă de actualul Executiv are la bază principii corecte prin care se restituie bunurile, noua lege a retrocedărilor îi va lovi direct pe cei care încearcă să facă din asta un „business” profitabil. În această idee, premierul Victor Ponta a declarat că statisticile arată că cei care au cumpărat drepturi litigioase au reuşit să obţină mai mulţi bani decât 26.000 de foşti proprietari şi a afirmat că îşi doreşte ca aceştia să fie impozitaţi cu 85%. Pentru a-şi justifica gestul, Ponta a spus, ieri, în şedinţa de Guvern că cesiunea de drepturi litigioase este o operaţiune comercială profitabilă, care trebuie impozitată. De altfel, tot în şedinţa de Guvern de ieri, premierul i-a catalogat „samsari” pe cei care cumpără aceste drepturi litigioase. „Ideea principală este de a-i despăgubi pe proprietari şi de a combate ce a existat ca fenomen în ultimii ani, anume samsarii, care prin tot felul de metode, unele legale, altele ilegale, le-au luat drepturile foştilor proprietari şi le-au cesionat, şi ne-am trezit că le-am tot restituit o mulţime de bani şi de imobile, deşi nu aveau niciun drept. S-au comis nenumărate ilegalităţi şi abuzuri”, a spus Ponta. El a precizat că aceşti samsari au ajuns cu influenţa până şi în Parlament. „Deci, e o lege împotriva samsarilor, iar aceştia sunt în continuare foarte influenţi. Am văzut un proiect de lege privind retrocedările depus în Parlament de fostul premier Mihai-Răzvan Ungureanu. Este scris de samsari, exact de omul care în urmă cu un an zicea să retrocedăm doar 15%. Acum şi-a dat seama că trebuie să dăm mai mult şi să dăm numai la samsari”, a spus Ponta.

VALOAREA RETROCEDĂRILOR - OPT MILIARDE DE EURO În altă ordine de idei, premierul a afirmat că viitoarea lege a retrocedărilor va fi bazată în special pe restituirile în natură, acolo unde se poate, iar restul să se despăgubească cu bani, pe care foştii proprietari i-ar putea primi în decursul a şapte ani. De asemenea, proiectul de lege mai prevede ca imobilele restituite în natură, care în prezent găzduiesc şcoli, spitale sau alte asemenea instituţii, să aibă aceeaşi destinaţie timp de şapte ani. Tot în şedinţa de ieri a Guvernului, premierul Ponta a declarat că valoarea despăgubirilor se ridică la opt miliarde de euro, afirmând că aşteaptă să vadă dacă PDL are iresponsabilitatea de a ataca legea propusă de Guvern la Curtea Constituţională. „În urmă cu un an, fostul premier Ungureanu evalua despăgubirile la 16 miliarde de euro. Noi am mai tăiat din samsarii lui Ungureanu şi ne-au rămas vreo opt miliarde, pe care nu le poate da nimeni imediat”, a afirmat premierul. Ponta a precizat că proiectul de lege privind retrocedările urmează să fie transmis la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. De asemenea, el a adăugat că Guvernul urmează să-şi angajeze răspunderea legislativă pe 26 martie pentru această iniţiativă. Pe de altă parte, premierul le-a cerut miniştrilor implicaţi în proiect să lucreze în continuare la procedurile tehnice de implementare a noii legi, atenţionând că „diavolul se va ascunde” în detaliile de aplicare. Şeful Guvernului a mai anunţat că statul nu va mai accepta depunerea de noi cereri pentru retrocedarea imobilelor naţionalizate în perioada regimului comunist, deoarece persoanele în drept au avut timp 23 ani să înainteze astfel de revendicări.