Impozit forfetar de minimum 1.300 euro/an pentru firme

Firmele, indiferent de mărime şi cifră de afaceri, vor avea pe umeri un nou impozit de minimum 1.300 euro pe an, gîndit de Ministerul Finanţelor ca sursă sigură de sporire a veniturilor la bugetul de stat. Această măsură, ce va fi introdusă în noul Cod Fiscal, va fi aplicabilă atît afacerilor care au profit, cît şi celor aflate pe pierderi. Surse guvernamentale au declarat că impozitul ar urma să fie aplicat inclusiv în cazul microîntreprinderilor, dar şi al celor care au afaceri “păguboase”, fie că este vorba de restaurante, hoteluri şi/sau societăţi din domeniul transporturilor sau cel imobiliar. Microîntreprinderile ar urma să plătească anual la stat diferenţa de pînă la 1.300 de euro, dacă suma rezultată din plata impozitului pe cifra de afaceri de 3% este mai mică decît acest plafon. Spre exemplu, dacă suma rezultată din aplicarea procentului de 3% este de 1.000 de euro, atunci patronul va plăti diferenţa de 300 de euro. Ministrul Finanţelor, Gheorghe Pogea, a explicat, recent, că aproape 80% din firmele româneşti declară pierderi duble faţă de profit, eschivîndu-se de la plata datoriilor către stat şi fac, astfel, concurenţă neloială celorlate firme. Potrivit datelor Ministerului Finanţelor, în 2007, aproape 242.000 de firme cu pierderi au înregistrat o cifră de afaceri de 134 miliarde lei şi o rată medie a pierderii de 16,2%. Măsura impozitului de 1.300 euro (sau forfetar) nu a fost primită cu căldură de micii întreprinzători, aceştia anticipînd un efect imediat nedorit, şi anume falimentul cîtorva zeci de mii de IMM-uri. \"În momentul de faţă, în România există 100.000-150.000 de microîntreprinderi ale căror profituri se situează sub salariul mediu pe economie. Cu alte cuvinte, 1.300 de euro pe an ar putea reprezenta chiar suma de care aceste mici firme au nevoie pentru a supravieţui. Aplicarea impozitului forfetar în cuantumul şi forma propuse de Ministerul de Finanţe ar putea duce la falimentul cîtorva zeci de mii de microîntreprinderi\", a declarat preşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), Ovidiu Nicolescu. Modelul extern după care se ghidează România în impozitul forfetar este Franţa, unde acest impozit se plăteşte numai pentru afaceri mai mari de 750.000 euro. Firmele din Franţa cu afaceri între 400.000 şi 750.000 euro plătesc, din 2007, un impozit forfetar anual de 1.000 euro, iar cele cu o cifră de afaceri de peste 750.000 euro plătesc 1.300 euro, a declarat secretarul general al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din România (AOAR), Cristian Pîrvan. \"În Franţa, firmele plătesc încă din 2007 impozit forfetar de 1.300 euro şi este vorba de acele companii care au o cifră de afaceri între 750.000 euro şi 1,5 milioane euro. Însă guvernul actual vrea să elimine această taxă, în contextul actualei crizei economice, pentru a ajuta mediul de afaceri\", a spus Pîrvan.