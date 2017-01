15:03:54 / 16 Mai 2015

Impozitul se poate si forfetar, TVA-ul nu.Sunt separate , TVA-ul nu are cum sa fie forfetar, poate sa fie de platit sau de recuperat si atat. Impozitul a tot fost schimbat in fel si chip: IN TRANSE ( esrau niste transe), PE PROFIT ( au fost procente diferite, acum este 16 %) , PE VENIT( acesta este 3% la cat se marca si se factureaza).