Impozit zero pentru firmele care cresc

Guvernul lucrează la un sistem de stimulare pentru firme, respectiv impozit zero pentru profitul care depăşeşte nivelul realizat în anul anterior, a declarat ieri ministrul delegat pentru mediul de afaceri, Lucian Isar, precizând că, în măsurile pe care Executivul le are în vedere, în următoarele şase luni, nu există reduceri de taxe. „Impozit zero este practic un sistem de stimulare, astfel încât mediul privat să producă mai mult decât în 2011, sau, dacă nu poate să producă, să arate măcar un profit mai mare”, a spus Isar. Referitor la corupţie, ministrul delegat a explicat că problema va fi abordată punctual: „Eu mizez pe zona de investiţii şi exporturi. Cât despre evaziune, există un demers care a fost început şi care a este urgentat”.