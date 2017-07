Impozitarea Bisericii, din nou pe masă?

Eugen Teodorovici, consilier onorific al primului-ministru și fost ministru al Finanțelor, propune impozitarea unor activități economice ale Bisericii Ortodoxe Române (BOR), urmând ca banii să fie direcționați strict către proiecte sociale, precum construirea de orfelinate sau reabilitarea de școli - „Este o chestiune pe care și Biserica, și populația, și statul român o pot accepta, pentru că este o direcționare clară a unei sume de bani către nevoi pe care această țară le are“. El a precizat că nu a făcut o evaluare asupra sumei ce s-ar putea colecta de la Biserică, însă la nivel de țară ar fi destul de importantă. Teodorovici a adăugat că, la primele discuții, reprezentanții Bisericii s-au arătat deschiși, astfel că subiectul ar trebui reluat - „România are bani. România nu are voie să spună că nu are bani. Din păcate, este o ruptură foarte mare între faptul că există bani și felul în care se cheltuiesc. Iar dacă mergem prin țară, vedem oameni care au nevoie, de la cei mici la cei în vârstă“. Să vedem și minunea asta...