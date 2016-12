Impozitarea salariilor mari de stat, necesară, dar nu se impune forţat

SOLUŢIA Premierul Victor Ponta a declarat, ieri, că îşi menţine intenţia de a impozita salariile şi pensiile din sectorul public care depăşesc 1.000 de euro, totodată el exprimându-şi speranţa că îi va convinge pe toţi liberalii de necesitatea ei, chiar dacă Crin Antonescu a înţeles, dar nu este de acord. „În primul rând, trebuie să-i conving pe ceilalţi care stau pe margine şi-şi dau cu părerea că, dacă am putea să reducem altfel salariile din regii şi societăţile de stat, am face-o, dar nu putem dintr-un simplu motiv: toate aceste salarii sunt pe baza contractelor şi, pentru orice decid eu „mâine“ în consiliul de administraţie sau în adunarea generală, a doua zi sunt dat în judecată şi se câştigă procesul. Singura soluţie constituţională prin care poţi să reduci veniturile foarte mari, în aceste domenii, este soluţia impozitării“, a spus Ponta. El a explicat însă că dacă liberalii nu sunt de acord, măsura nu va fi adoptată, adăugând că deciziile importante în USL „nu se iau cu forţa, ci discutând“.

MOTIVE Ponta a precizat şi care sunt cauzele care-l determină să ia în calcul introducerea „taxei de solidaritate“. „Eu nu cred neapărat că e o problemă faptul că se câştigă atât de mulţi bani. Poate unii sunt eficienţi, iar alţii nu. Dacă vorbim însă de sectorul public, diferenţa este uriaşă: un director de la Romgaz sau Transgaz câştigă 14 salarii ale unui medic rezident. Mai avem exemplul în care, până ieri, un fost reprezentant la CNVM sau Asigurări câştiga într-o lună cât tot Guvernul la un loc. Sunt lucruri anormale. Trebuie să existe şi un tip de echitate şi solidaritate. Nu pot să cred că un director de la Romgaz e chiar mai important decât 14 medici. N-o să mă convingă nimeni de chestia asta“, a explicat premierul. Referitor la impozitarea pensiilor, Ponta a făcut din nou apel la solidaritate. El a spus că menţine ideea că şi cel care are pensie peste 1.000 de euro poate să fie solidar cu 10% din ceea ce depăşeşte cu cel care are pensie de 500 sau 700 de lei.