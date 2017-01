Impozite mai mari pentru apartamente mici și terenuri

17:19:43 / 29 Iulie 2014

de la mine

da chiar ca sunteti niste jeguride oameni zis politicieni iar noi populatia niste fraieri ordinari care accepta toate magariile acestora . ce dracu chiar asa sintem de fraieri noi romanii de ne fac astia sa murim cu zile .cind a promis ceasca 200 de lei in plus care erau banii pe vremea aceea ati iesit in strada si pe urma l-ati impuscat iar acum dupa 24 de ani de democratie lasati toti hotii sa va fure si sa va aduca la sapa de lemn. acum nu se mai iese in strada ? de ce ? se traiestte bine in romania ?