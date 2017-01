Impozite şi taxe locale majorate cu 20%

Guvernul a decis ca, din 2010, să majoreze impozitele şi taxele locale cu aprox. 20%, valoarea de impozitare pentru clădirile făcute din materiale rezistente şi racordate la utilităţi urmînd să fie majorată de la 669 lei/mp, la 806 lei/mp. Taxele au fost majorate prin hotărîre aprobată de Guvern în august şi publicată joi seară în Monitorul Oficial. Valoarea de impozitare a clădirilor din materiale rezistente, beton sau cărămidă, care nu sînt racordate la reţeaua de apă, canalizare, reţeaua electrică sau termică va creşte de la 397 lei/mp, la 478 lei/mp. Valoarea de impozitare a fiecărui metru pătrat de construcţie din lemn, piatră naturală sau chirpici creşte de la 182, la 219 lei în cazul celor cu utilităţi şi de la 114, la 137, în cazul celor fără utilităţi. Impozitul pe clădiri se calculează de autorităţile locale, cuantumul plătit de contribuabil urmînd să fie de 0,1% din valoarea de impozitare stabilită prin lege. La această valoare, autoritatea locală poate adăuga pînă la 20%. Cuantumul impozitelor pentru terenurile intravilane cu destinaţia de spaţiu de construcţie creşte de la 7.404 lei annual/ha, la 8.921 lei, în condiţiile în care localitatea în care se află este, conform clasificării oficiale, una de rang 0, iar zona în care terenul este amplasat este \"A\". Clasificarea oficială instituie localităţi de şase ranguri, notate, în ordine crescătoare, de la \"0\" la \"V\", iar zonele din cadrul localităţii sînt, de la centru spre periferie, de la \"A\" la \"D\". Creşte şi impozitul pe mijloace de transport, cea mai recentă HG instituind o taxă anuală în funcţie de cilindreea motorului maşinii, motocicletei sau utilitarei. Pentru maşinile cu o cilindree de maximum 1.600 cm cubi, se vor plăti cîte opt lei pentru fiecare 200 cm cubi ai propulsorului. Pentru cele cu motoare între 1.601 şi 2.000 cm cubi, fiecare 200 cm cubi vor fi taxaţi cu 18 lei. Între 2.001 şi 2.600 cm cubi, unitatea de calcul va fi de 36 de lei, iar pentru intervalul de la 2.601 la 3.000 de cm cubi, fiecare 200 de centimetri cubi va fi taxat cu 72 de lei anual. Ambarcaţiunile de sport şi agrement vor fi taxate cu pînă la 964 de lei anual, cuantumul fiind stabilit în funcţie de o serie de criterii prevăzute în normele metodologice ale actului normativ.

Taxa unică pentru permis va fi de cinci lei

La eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii străini şi persoanele fără cetăţenie, precum şi la înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români va fi percepută o taxă unică de patru lei. Pentru examinarea candidaţilor care au absolvit şcoala de conducători de autovehicule în vederea obţinerii permisului de conducere auto este indicat că va fi percepută o taxă unică de cinci lei, pentru categoriile şi subcategoriile de permise A, A1, B, B1 şi B+E. Aceste categorii de permise sînt diferenţiate în prezent la plată, iar taxa de cinci lei reprezintă valoarea maximă solicitată candidaţilor. Este introdusă, totodată, o taxă unică de 24 lei pentru examinarea candidaţilor cu şcoala auto absolvită în vederea obţinerii permisului din categoriile şi subcategoriile C, C1, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, care pînă acum erau taxate diferenţiat. Noua taxă unică depăşeşte în valoare şi suma percepută în prezent pentru acordarea permisului de categoria DE (autobuz cu remorcă), de 15 lei, şi se apropie doar de taxa cerută pentru permise C (vehicule comerciale grele) şi CE (tir), de 27 lei. În acelaşi timp, se introduce o taxă unică de 72 lei pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, a candidaţilor respinşi de trei ori la examenul de obţinere a permisului şi a persoanelor care nu au absolvit o şcoală de conducători auto, în condiţiile în care acestora le este percepută în prezent o taxă înmulţită cu doi, trei sau de cinci ori cu suma cerută în cazul examinării celorlalţi candidaţi. În ceea ce priveşte taxa de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor cu masa totală maximă autorizată de pînă la 3,5 tone inclusiv, se introduce o taxă unică de 52 lei. Valorile instituite de noua hotărîre vor intra în vigoare începînd cu anul fiscal 2010. Conform Codului Fiscal, valoarea impozitelor şi taxelor locale se indexează o dată la trei ani, ţinînd cont de evoluţia ratei inflaţiei de la ultima indexare. Noile valori sînt aprobate prin hotărîre a Guvernului, pînă la data de 30 aprilie a fiecărui an. Nivelurile acestor taxe nu au mai fost actualizate, în funcţie de inflaţie, din 2006, cînd au fost stabilite pentru 2007, şi din acest motiv, în 2010 va fi permisă actualizarea lor cu inflaţia din ultimii trei ani, care, cumulată, atinge 20%.