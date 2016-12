Impozitele importante nu vor fi majorate în acest an

România încă mai are luxul de a putea alege să crească alte taxe decît cele importante, cum ar fi unele taxe şi accize unde se situează pe ultimele locuri din Europa, a declarat economistul-şef al Băncii Naţionale a României (BNR), Valentin Lazea. „România încă mai are luxul de a nu fi obligată să crească unul dintre impozitele majore. Încă mai putem creşte taxele şi accizele unde sîntem pe ultimele locuri din Europa”, a spus Lazea. El a menţionat că România nu se confruntă cu fenomenul de „hard-landing” (hard - landing se referă la intrarea în recesiune a unei economii după o perioadă de expansiune puternică - n.r.), în contextul în care Guvernul nu trebuie să investească în răscumpărarea băncilor, în care şomajul este la 6% şi în care salariile se indexează la inflaţie şi nu sînt reduse. „Avem încă luxul, altfel decît Ungaria sau alte ţări, de a putea să alegem creşterea altor taxe decît cele importante\", a mai spus Lazea. Ministerul Finanţelor Publice, Gheorghe Pogea, a declarat că Guvernul nu are în vedere în prezent o eventuală majorare a cotei unice de impozitare sau a taxei pe valoare adăugată. „Am avut o discuţie cu consultanţii fiscali, dar nu pe aceste teme, ci pe problemele agricultorilor”, a răspuns Pogea. Totodată, Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a declarat că, personal, este împotriva unor creşteri a impozitelor importante, chiar şi a unor discuţii pe această temă, care în asemenea momente debusolează şi mai mult economia şi populaţia. El a explicat că majorarea impozitelor nu va aduce niciun cîştig din puncte de vedere al veniturilor, ci dimpotrivă, ar accentua scăderea încasărilor bugetare. „Un impozit mai mare pe o bază de impozitare mai mică va avea efecte negative. Nu vreau să fiu acuzat de optimism, dar nici cu pesimismul nu este bine”, a încheiat Isărescu. Cota unică de impozitare de 16%, precum şi taxa pe valoare adăugată de 19% vor fi majorate, cel mai probabil după 1 ianuarie 2010, deoarece modificările fiscale aplicate recent nu aduc la buget resursele necesare, a declarat Marius Stăncescu, preşedintele Riff Holding. El a adăugat că o altă măsură care ar putea fi adoptată în 2010 este şi majorarea nivelului de TVA. Cota unică de impozitare ar urma să crească de la 16%, la 18%, în timp ce TVA-ul ar putea urca cu 2,5-3 puncte, la niveluri înregistrate şi în practica internaţională, a afirmat reprezentantul firmei de consultanţă.