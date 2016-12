Impozitele percepute suplimentar, returnate

Banca Comercială Română (BCR) va restitui clienţilor săi sumele aferente impozitelor pentru dobânzile calculate înainte de 1 iulie 2010, aferente produselor de economisire, în cotă de 16% conform OUG 58/2010, a anunţat banca. BCR va storna impozitul la valoarea şi în valuta în care a fost reţinut, rectificarea impozitului în contul de depozit urmând a fi însoţită de plata unei dobânzi pentru perioada cât sumele au fost reţinute. Procentele de calcul ale acestei dobânzi sunt cele aferente depozitelor la termen, respectiv de 6,25% pe an la lei, 1,8% pe an la euro, 1% pe an la dolari şi 0,1% pe an la franci elveţieni şi lire sterline. Pentru conturile curente şi conturile de economii deţinute de persoane fizice şi persoane juridice nerezidente, stornarea impozitului va fi însoţită de recalcularea zilnică a dobânzii aferente produsului, din data în care a fost reţinut şi până la data stornării. Plăţile au fost efectuate ieri în conturile aferente produselor de economisire ale clienţilor, iar stornarea impozitelor şi plata dobânzilor aferente vor fi vizibile în extrasele de cont.