Impozitele şi taxele pentru 2013, majorate

MĂSURĂ Dacă la începutul acestui an, locuitorii oraşului Cernavodă primeau o veste bună din partea administraţiei publice locale, prin decizia de a „îngheţa” taxele şi impozitele în 2013, acum, după numai o lună, aceeaşi administraţie le arată cetăţenilor şi reversul medaliei. După ultimele reglementări guvernamentale, Primăria Cernavodă a fost nevoită să indexeze, conform codului fiscal, impozitele şi taxele locale, pentru acest an, cu 16%, întrucât nu îndeplineşte criteriile care i-ar fi permis să păstreze taxele şi impozitele la nivelul anului trecut. Din păcate însă, întorsătura are rădăcini istorice: nişte arierate vechi, care nu au fost plătite integral de Primărie până acum. „Când am preluat mandatul anul trecut, am găsit datorii mari şi multe, reuşind să achit 90% dintre ele. Însă, culmea este că ne-a mai rămas un rest de 58.000 de lei, vechi din 2010, către firme private, debite pe care nu am reuşit să le onorăm din motive obiective. Din cauza sumei restante am fost nevoiţi să indexăm taxele, pentru că ultima ordonanţă guvernamentală nu ne permite să îngheţăm taxele dacă avem datorii vechi”, a spus Hânsă. El a adăugat că persoanele fizice care au achitat deja impozitele şi taxele pentru acest an vor fi nevoite să plătească diferenţa de 16,05%, înştiinţările de plată urmând a trimise fiecărui locuitor în parte. Hânsă a mai declarat că administraţia acordă şi o bonificaţie de 10% pentru plata cu anticipaţie, până la 31 martie 2013, a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren şi impozitului pe mijloacele de transport, datorat pe întregul an de către persoanele fizice.

AJUTOR DE LA GUVERN În situaţia Cernavodei sunt multe primării din ţară, care înregistrează arierate istorice. În sprijinul acestora va veni Guvernul, care a anunţat, ieri, în timp ce la Cernavodă se majorau taxele, prin vocea ministrului Economiei, Varujan Vosganian, că Executivul va aloca primăriilor aproximativ 200 de milioane de euro, pentru ca acestea să-şi plătească datoriile către mediul privat. „Onoarea statului român spune că trebuie să ne plătim arieratele. Ieri (miercuri - n.r.) am avut o discuţie în Guvern şi am decis să alocăm primăriilor o sumă considerabilă, pentru ca acestea să-şi plătească obligaţiile. În aceste fel vom ajuta atât mediul privat, care va putea să-şi revină acolo unde aceste arierate făceau dificilă continuarea activităţii, dar şi administraţiile”, a spus Vosganian.