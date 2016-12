Impozitul anticipat, imoral pentru firmele suspendate

Plata anticipată a impozitului pe profit nu ar trebui să se aplice şi pentru firmele care au înregistrat profit în 2009 dar între timp şi-au suspendat activitatea, însă Codul Fiscal nu are o prevedere în acest sens, potrivit avocatului Gabriel Biriş. „Părerea mea este că aceste firme nu ar trebui să plătească impozitul anticipat. Când spun acest lucru, mă bazez pe principiul fiscalităţii. Trebuie să existe un impozit, pentru ca el să fie plătit anticipat”, a spus Biriş. El a arătat că această situaţie va lovi în principal firmele mici, dar şi companiile care au avut un an bun în 2009, iar în 2010 vor fi nevoite să plătească anticipat impozitul la nivelul anului anterior, deşi vor exista rezultate mai slabe. Întrebat despre această situaţie, directorul Direcţiei Generale Impozite Directe din Ministerul Finanţelor, Dragoş Doroş, a răspuns că o regulă pentru suspendarea plăţilor anticipate nu există în momentul de faţă în Codul Fiscal, iar o regularizare a acestor plăţi se face la sfârşitul anului. „Statul nu are niciun interes în a face asta, costurile administrative vor fi semnificative”, a spus Biriş. Potrivit legii, începând de la 1 ianuarie 2010, toate companiile vor plăti anticipat impozitul pe profit în fiecare trimestru, calculat la valoarea profitului obţinut în anul precedent, actualizat cu rata inflaţiei şi divizat la patru.