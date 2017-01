Impozitul din venituri bursiere, suspendat în 2009

Ministrul Economiei şi Finanţelor (MEF), Varujan Vosganian, a anunţat că veniturile provenite din investiţiile bursiere nu vor fi impozitate anul viitor, investitorii avînd posibilitatea să reporteze în 2010 pierderile obţinute în 2009, cu scopul reducerii valorii impozitului pe profit. \"Vom realiza o modificare de cod fiscal prin care vom suspenda plata impozitului pe veniturile obţinute pe Bursă pentru tot anul 2009. Atît impozitul de 1% aplicat pentu portofoliile deţinute pe o perioadă mai mare de un an, cît şi cota de 16%, aplicată pentru cele mai mici de un an, vor fi suspendate pentru tot anul 2009\", a afirmat Vosganian. Decizia a fost luată în urma discuţiilor de săptămîna trecută dintre reprezentanţii MEF şi premierul Călin Popescu Tăriceanu. Totodată, Vosganian a arătat că pierderile obţinute de investitori în anul curent vor fi reportate în anul următor, iar dacă vor înregistra profit, valoarea impozitului plătit pentru cîştiguri se va diminua. Astfel, dacă în 2009, investitorii vor înregistra pierderi, iar în 2010, profit, aceştia vor plăti impozit pe diferenţa rezultată. \"Reportarea pierderilor se va aplica începînd din acest an, pierderile din 2008 fiind reportate în 2009, cele din 2009, în 2010 şi tot aşa\", a adăugat Vosganian. Listarea la BVB a companiilor naţionale se va îmbogăţi anul viitor cu lansarea pe bursă a Nuclearelectrica. \"În prima jumătate a anului viitor, Nuclearelectrica va deveni o companie importantă pe bursă. Vrem să majorăm şi capitalul listat al Transelectrica\", a spus Vosganian, fără să ofere detalii. Nuclearelectrica operează singura centrală nucleară din România, cea de la Cernavodă, care funcţionează cu două grupuri nucleare cu o putere de circa 700 MW fiecare. Compania intenţionează să construiască alte două reactoare, cu puteri similare, pînă în 2015, investiţie de circa patru miliarde euro. Acţionarul majoritar al companiei este MEF. Transelectrica este controlată tot de MEF, care deţine 73,7% din acţiuni, urmat de Fondul Proprietatea, cu 13,5% din titluri. Un pachet de 10% a fost listat la Bursă în anul 2006, iar anul trecut, participaţia a crescut la 12,8%, în urma acordării despăgubirilor de către MEF pentru proprietarii deposedaţi de imobile în perioada comunistă.