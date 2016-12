Impozitul forfetar, negociat doar de faţadă

Toate patronatele s-au retras de la discuţiile cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor pe marginea normelor de aplicare a impozitului forfetar, deoarece nu sînt de acord cu forma în care Executivul a adoptat ordonanţa, a declarat preşedintele UGIR 1903, Cezar Corîci. \"Nu sîntem de acord cu majorarea fisclităţii asupra microîntreprinderilor, mai ales în perioadă de criză. Asta e o măsură sinucigaşă\", a spus Corîci. Preşedintele UGIR 1903 (Uniunea Generală a Industriaşilor din România - n.r.) a adăugat că patronatele au constatat abia după publicarea ordonanţei de urgenţă în Monitorul Oficial că Ministerul de Finanţe nu a respectat înţelegerile verbale pe care le avuseseră cu patronatele la discuţiile anterioare. \"Alături de aceste măsuri de creştere a fiscalităţii, Guvernul a promis măsuri de stimulare a economiei, dar constatăm că neimpozitarea profitului reinvestit a fost amînată pentru anul viitor, în vreme ce impozitul forfetar se calculează la datele de anul trecut\", a explicat Corîci. Patronatele au susţinut la discuţiile purtate anterior cu reprezentanţii Guvernului ca firmelor cu o cifră de afaceri de cel mult 12.000 euro să li se aplice un impozit zero, a declarat secretarul general al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din România (AOAR), Cristian Pîrvan. \"O altă nemulţumire o reprezintă faptul că instituţiile publice pot deconta lunar combustibil pentru automobil în limita a 370 de litri, plus cheltuielile de funcţionare a maşinii, în vreme ce firmele nu mai pot face acest lucru, în condiţiile în care 80% din combustibilul consumat reprezintă accize şi impozite, percepute tot de stat\", a adăugat Pîrvan. Reprezentanţii patronatelor au mai atras atenţia asupra faptului că nu au fost informaţi cu privire la discuţiile purtate de Guvern cu Fondul Monetar Internaţional (FMI), iar dialogul social a devenit pur formal, în condiţiile în care Guvernul oricum nu ţine cont de cererile patronatelor şi sindicatelor. \"Adoptarea la pachet a impozitului forfetar cu deductibilităţile a fost o minciună şi o cacealma din partea Ministerului de Finanţe, în plus ei au susţinut că au discutat cu noi prevederile acordului cu Fondul Monetar Internaţional, cînd nouă nu ne-a spus nimeni nimic despre acest lucru\", a afirmat Pîrvan. Replica Ministerului de Finanţe la această “acuzaţie” a patronatelor îi disculpă pe oficialii finanţişti, după cum susţine secretarul de stat al MFP, Graţiela Iordache: “Ministerul Finanţelor Publice a îndeplinit toate procedurile şi formalităţile în ceea ce priveşte dialogul social cu patronatele, iar discuţiile vor continua cu cei interesaţi, neputînd fi blocate din lipsă de cvorum\". Reamintim că, de la 1 mai 2009, firmele care au o cifră de afaceri cuprinsă între 0 şi 52.000 lei (circa 12.000 euro) vor plăti un impozit minim în acest an de 1.467 lei (341 euro), sau 183,3 lei lunar, urmînd ca, în 2010, impozitul minim datorat statului să fie de 2.200 lei (puţin peste 500 euro). Firmele care au o cifră de afaceri anuală cuprinsă între 52.001 şi 215.000 lei (50.000 euro) vor plăti la buget un impozit minim în acest an de 2.867 lei şi de 4.300 lei (1.000 euro) în 2010, iar societăţile care vor încheia anul cu o cifră de afaceri cuprinsă între 215.001 şi 430.000 lei (100.000 euro) vor achita un impozit forfetar de 4.333 lei în acest an şi de 6.500 lei începînd de anul viitor. Impozitul forfetar a fost introdus la rectificarea bugetului pe 2009, aprobată de Guvern acum aproape două săptămîni, şi ar urma să fie aplicat de la 1 mai. Totuşi, firmele care îşi încep acum activitatea şi cele ce îşi suspendă temporar activitatea nu sînt obligate să plătească impozitul forfetar.