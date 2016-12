Impozitul forfetar ţine cont de cifra de afaceri şi va fi între 500 şi 10.000 euro

Impozitul forfetar va fi calculat diferenţiat, în funcţie de cifra de afaceri, între un nivel minim anual de 500 euro şi o limită maximă de 10.000 euro, conform propunerii avansate de patronate şi acceptate de Ministerul Finanţelor. \"Am ţinut cont şi de propunerile pe care le-a avut mediul de afaceri în privinţa impozitului forfetar\", a declarat ministrul Finanţelor, Gheorghe Pogea. El a arătat că pentru o cifră de afaceri de pînă la 12.000 euro va fi plătit anual un impozit fix de 500 euro, iar pentru o cifră de afaceri cuprinsă în intervalul 12.000-50.000 euro va fi perceput un impozit de 1.000 euro. Firmele cu o cifră de afaceri între 50.000 şi 100.000 euro vor fi impozitate anual cu 1.500 euro. Patronatele au mai propus un impozit de 2.000 de euro pentru firmele cu afaceri de 100.000 - 1 milion de euro, de 2.500 de euro pentru firmele cu cifră de afaceri de pînă la cinci milioane de euro, şi de 5.000 euro pentru firmele care au afaceri de 5 - 30 milioane de euro. \"Impozitul maxim va fi de 10.000 euro, dacă societatea are afaceri anuale de 30 milioane euro\", a spus Pogea. Firmele care înregistrează profit vor plăti un impozit de 16%, dar nu mai puţin de limita minimă aferentă intervalului cifrei de afaceri în care se încadrează. Iniţial, Guvernul a intenţionat să introducă un impozit anual de 0,5% din veniturile înregistrate de firmele care activează în anumite domenii, dar nu mai puţin de 6.500 lei pe an.