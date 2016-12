“Impozitul minim este o măsură temporară şi nu creşte fiscalitatea”

Impozitul minim este o măsură temporară şi nu reprezintă o creştere a fiscalităţii, susţine secretarul de stat în Ministerul Finanţelor Publice (MFP), Cosmin Coman, fără a preciza perioada de aplicare a acestuia. Coman argumentează faptul că impozitul minim nu creşte nivelul fiscalităţii din România întrucît se poate opta în continuare pentru plata unui impozit reprezentînd 16% din profit. \"Nu cred că există o logică pentru care un agent economic să producă pierderi trei ani la rînd şi să continue să aibă pierderi\", a spus Coman. El a adăugat că introducerea impozitului minim nu va afecta start-up-urile, nu va funcţiona pentru cei care îşi suspendă legal activitatea şi pentru contribuabilii care au fost inactivi şi-şi reiau activitatea. De asemenea, firmele înfiinţate în acest an pentru investiţii din fonduri europene nerambursabile, care nu au deocamdată cifră de afaceri, ar putea fi scutite de plata impozitului minim. Reamintim că impozitul minim anual va intra în sarcina de plată a firmelor de la 1 mai 2009, după cum urmează: 2.200 lei (aproximativ 500 euro) impozit pentru firmele care realizează venituri totale de pînă la 52.000 lei, 4.300 lei (circa 1.000 euro) impozit pentru venituri de 52.001 - 215.000 lei, 6.500 lei (aproximativ 1.550 euro) impozit pentru venituri de 215.001 - 430.000 lei. Un impozit minim anual de 8.600 lei (aproximativ 2.000 de euro) va fi datorat la venituri cuprinse între 430.001 lei - 4,3 milioane lei (un milion de euro), iar firmele cu venituri peste acest interval, dar sub 21,5 milioane lei ( 5 milioane de euro), urmînd să plătească cel puţin 11.000 lei (2.500 de euro) impozit. Firmele ale căror venituri anuale se vor înscrie în intervalul 21,5 milioane lei - 129 milioane de lei (30 de milioane de euro) vor achita un impozit minim de 22.000 lei (5.000 de euro). \"Discuţiile cu partenerii sociali au fost definitorii în stabilirea tranşelor, nu statisticile. În ceea ce priveşte o bază de date, o fundamentare a cifrelor, sînt perfect de acord că avem nevoie\", a mai spus oficialul Finanţelor. Coman a mai explicat că introducerea impozitului minim nu reprezintă o nouă taxă deoarece a rămas acelaşi impozit pe profit şi pe venit. În plus, impozitul minim a fost introdus ca o măsură corectivă. \"E foarte important să asigurăm acelaşi nivel şi pentru cei buni şi pentru cei răi\", a subliniat Coman, menţionînd că nivelul fiscalităţii nu este unul ridicat, România aflîndu-se pe al cincilea loc din UE în ceea ce priveşte impozitul pe profit.