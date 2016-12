Impresionantă comemorare a atentatelor de la 11 septembrie 2001

MĂSURI DE SECURITATE DRACONICE New York s-a pregătit intens pentru ceremoniile de comemorare. De sâmbătă, poliţia a închis unele străzi ce duc spre Gound Zero. Cât timp a durat ceremonia, care a început ca în fiecare an cu un minut de reculegere la 12.46 GMT, care marchează momentul la care primul avion s-a zdrobit de unul din Turnurile Gemene, staţiile de metrou din apropierea zonei, precum Cortland Street şi World Trade Center, au fost închise. Au fost întărite măsurile de securitate şi în privinţa autovehiculelor. Au fost inspectate, în principal, furgonetele şi camioanele, având în vedere că principala ameninţare este cea a unei maşini-capcană, asemeni celei interceptate în Times Square, la Londra, în mai 2010. Blocajele au început să se facă simţite încă de vineri şi au continuat sâmbătă pe poduri precum George Washington, ce leagă New York-ul de New Jersey, şi la Verrazano, care uneşte Staten Island de cartierul Brooklyn. Autorităţile new-yorkeze au întărit şi controalele la cea mai mare reţea de transport public din ţară, unde câini poliţişti au adulmecat bagaje şi pachete suspecte, mai ales în staţiile de metrou cele mai aglomerate, precum Grand Central sau Penn Station, şi au invitat călătorii să fie vigilenţi şi să comunice orice activitate suspectă. Măsurile au inclus şi evacuarea containerelor de gunoi din jurul World Trade Center.

LACRIMI OFICIALE Americanii, uniţi în spatele a doi dintre preşedinţi, au comemorat zece ani de la atentatele din 11 septembrie, o tragedie pe care nu o vor uita niciodată şi care le-a schimbat profund ţara. S-au dat la o parte disputele politice, criza economică şi şomajul de peste 9%, iar clasa politică americană a făcut front comun. La ceremonie au luat parte fostul preşedinte George W. Bush şi actualul şef al statului Barack Obama, primarul şi guvernatorul de atunci al New York-ului, Rudy Giuliani şi George Pataki, precum şi primarul şi guvernatorul din prezent, Michael Bloomberg şi Andrew Cuomo.

Drapelul de la World Trade Center a fost desfăşurat pe scena unde a avut loc ceremonia. Drapelul a fost adus de un grup de cimpoieri, însoţit de toboşari. Un cor de copii a intonat imnul SUA. Barack şi Michelle Obama, precum şi George W. Bush si soţia sa Laura au stat pe scenă la ceremonia din New York, fiind protejaţi de un geam antiglonţ. Înainte de ceremonie, Barack şi Michelle Obama au admirat memorialul dedicat victimelor, alături de predecesorii lor. Preşedintele Obama a spus apoi câteva cuvinte, pe scenă, din spatele unui geam antiglonţ. Este prima dată când Barack Obama şi George W. Bush se află împreună la locul atentatelor. Al doilea moment de reculegere a fost respectat la New York, la ora la care al doilea turn a fost lovit.

MEMORIALUL 11 SEPTEMBRIE Ceremonia a avut loc, ca în fiecare an, într-o zonă în plină reconstrucţie, Ground Zero, în prezenţa familiilor victimelor. Acestea au asistat la inaugurarea memorialului 11 septembrie, un spaţiu vast plantat cu stejari, pentru a încheia cei cinci ani de lucrări. Două bazine imense săpate în locul unde se înălţau odinioară turnurile World Trade Center poartă în prezent, înscrise în bronz, numele victimelor. Este vorba despre cei care şi-au pierdut viaţa în atentatele de la Turnurile Gemene, atât în 1993, într-un atentat cu maşină-capcană parcată într-un garaj, cât şi în 2001, precum şi numele celor care au pierit în atacul asupra Pentagonului, dar şi în avionul care s-a prăbuşit în Pennsylvania. Conform cifrelor oficiale, 2749 de oameni din peste 80 de ţări şi-au pierdut viaţa în atentatele din urma cu zece ani. Printre ei s-au numărat şi patru cetăţeni români. Este prima dată când familiile au acces la memorial. De astăzi, va putea fi vizitat de toţi cei care doresc.

Cele mai multe ceremonii au avut loc însă la New York. Una dintre acestea la catedrala St. Patrick, în memoria celor 343 de pompieri ucişi. Însă, vicepreşedintele Joe Biden şi secretarul Apărării, Leon Panetta, au participat la ceremonia de comemorare de la Pentagon. Un cor a intonat imnul “Amazing grace”, iar militarii au depus flori la memorial. Şeful de Stat Major, amiralul Mike Mullen, a declarat că două milioane de militari au fost desfăşuraţi în luptă după 11 septembrie 2001 şi a subliniat că locul atacului este “un loc sfânt”. 184 de persoane au murit la Pentagon la 11 septembrie 2001. Pentagonul a fost lovit la aproape o oră după ce primul turn a fost atacat la New York. Şi preşedintele Obama a mers la Pentagon, după care a asistat la un concert la Centrul Kennedy din Washington.

O ŢARĂ MAI PUTERNICĂ Sâmbătă, preşedintele Obama le-a cerut americanilor să se unească pentru această zi comemorativă, aducându-le un omagiu victimelor. A salutat “o ţară mai puternică decât în urmă cu zece ani, care a condus al-Qaida pe drumul înfrângerii”. După zece ani de războaie, în Irak şi Afganistan, care au provocat moartea a 6.200 de americani, liderul de la Casa Albă a adus din nou un omagiu trupelor americane. Tot sâmbătă a avut loc şi ceremonia de omagiere a celor 40 de eroi, aflaţi la bordul zborului 93 al companiei United Airlines care s-a prăbuşit pe un teren viran din apropiere de Pennsylvania, care i-au înfruntat pe terorişti şi au evitat astfel ca avionul să se zdrobească de Casa Albă sau de Capitoliu, cum plănuiseră oamenii lui Ossama bin Laden. Un zid lung de marmură albă, purtând numele victimelor, a fost dezvelit pe câmpul unde s-a prăbuşit avionul. Au asistat George W. Bush, preşedinte în urmă cu zece ani, predecesorul său Bill Clinton, actualul vicepreşedinte Joe Biden şi preşedintele Camerei Reprezentanţilor John Boehner.

Memorialul zborului 93 este format dintr-un „câmp de onoare” ce coboară uşor către zona unde s-a prăbuşit avionul, precum şi dintr-un loc de primire a vizitatorilor. Proiectele prevăd o pădure de 40 de copaci şi un turn de 28 de metri cu ceasuri, dar lipsesc zece milioane de dolari pentru concretizarea acestor planuri. Dar, Bill Clinton a anunţat că va ajuta, împreună cu John Boehner, la găsirea acestor fonduri. Cu excepţia unui film pe acest subiect, istoria zborului 93 a fost în mare parte eclipsată de distrugerea turnurilor gemene ale World Trade Center şi de atentatul asupra Pentagonului. Înregistrările găsite după prăbuşirea zborului 93 au arătat cum pasagerii şi echipajul, informaţi despre atentateale împotriva World Trade Center graţie telefoanelor mobile, au încercat să preia controlul avionului. Ieri, şi Barack şi Michelle Obama au depus o coroană de flori la Shanksville, la noul memorial.

PĂSTRAREA VALORILOR Pregătindu-se de campania electorală, administraţia Oabama a folosit la maximum comemorarea atentatelor. Într-un interviu difuzat chiar ieri, preşedintele Obama a afirmat că SUA au ştiut să-şi salveze valorile în pofida erorilor efectuate în urma atentatelor din 11 septembrie. „Zece ani mai târziu, aş spune că SUA au traversat aceste eveniment conform caracterului nostru naţional”, a declarat acesta pentru postul de televiziune NBC în acest interviu înregistrat la Casa Albă. „Pentru mine, ca pentru majoritatea dintre noi, prima reacţie a fost tristeţe pentru familiile victimelor”, a declarat Obama, amintindu-şi momentul în care a aflat despre atacuri. „Celălalt lucru pe care ni-l amintim cu toţii este modul în care SUA s-au unit”, a adăugat acesta.

DECLARAŢII CONTRADICTORII Două dintre cele trei persoane care ar fi implicate într-un posibil complot împotriva New York şi Washington la zece ani de la atentate sunt americani cu descendenţă arabă, care au călătorit către SUA, săptămâna trecută. Un alt oficial a declarat însă că nu există dovezi, până în prezent, că vreunul dintre cei trei indivizi ar fi venit în SUA sau că s-ar afla în acest moment pe teritoriul american. Cu toate acestea, autorităţile operează pe baza presupunerii că cei doi au ajuns pe teritoriul american şi pun cap la cap informaţiile obţinute, de la jurnale de bord şi manifeste la alte surse, a declarat un oficial guvernamental american sub acoperirea anonimatului. O a treia persoană ar fi călătorit prin Europa, deşi nu este clar dacă aceasta a ajuns în SUA. Reţelele americane de spionaj au interceptat discuţii privind un potenţial atac al unor agenţi Al-Qaida în Pakistan, provenind de la o sursă care a furnizat informaţii corecte în trecut.

Informaţiile sugerează că planul, care ar urma să implice maşini-capcană, ar trebui să coincidă cu împlinirea a zece ani de la atentatele din 11 septembrie. Autorităţile susţin că au interceptat o discuţie a extremiştilor ce sugerează că noul lider al al-Qaida Ayman al-Zawahiri este într-o oarecare măsură implicat în acest complot. Este subliniată posibilitatea implicării unei grupări cu sediul în Pakistan, cum ar fi Lashkar e-Tayyiba sau Tehrik-i-Taliban Pakistan.

COMEMORĂRI PE GLOB În Noua Zeelandă, jucătorii şi spectatorii meciului Irlanda - SUA în cadrul Cupei Mondiale de Rugby au respectat un moment de reculegere pe stadionul Taranaki din New Plymouth. Ambasadorul american în Noua Zeelandă, David Huebner, le-a adus un omagiu lui Mark Bingham şi Jeremy Glick, doi jucători de rugby care au participat la revolta de la bordul zborului United 93 deturnat de ţinta sa iniţială, Capitoliul din Washington, şi prăbuşit pe un câmp din Pennsylvania. În Australia, ministrul francez al Afacerilor Externe Alain Juppe a avertizat că lupta împotriva terorismului nu s-a terminat şi că ameninţarea este încă, depunând o jerbă la Memorialul morţilor în luptă, de la Canberra.

SCURGERE DE INFORMAŢII Un controlor de trafic aerian din Japonia este chestionat după ce ar fi scris pe blog despre planurile de zbor ale avionului prezidenţial american Air Force One. Funcţionarul aeroportului din Tokyo riscă punerea sub acuzare. Informaţiile, ce includeau o hartă cu ruta şi altitudinea Air Force One, folosite pentru vizita lui Barack Obama în Asia din noiembrie. Presa niponă scrie că bărbatul a fotografiat informaţia de pe calculatorul de serviciu şi apoi a publicat totul pe blog. Premierul Yoshihiko Noda intenţionează să îi prezinte scuze preşedintelui Obama la întâlnirea de la New York, din septembrie. O persoană fără pregătire în domeniu nu ar fi reuşit să înţeleagă toate datele dezvăluite, a asigurat Ministerul nipon al Transporturilor. Se pare că bărbatul a încercat astfel să-şi impresioneze prietenii.