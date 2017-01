“Împreună învingem tuberculoza!”

În România, zilnic, 70 de persoane se îmbolnăvesc de tuberculoză, iar şapte persoane mor răpuse de această boală. Tuberculoza (TBC) este o maladie infecţioasă periculoasă care, în cazul nedepistării la timp şi a tratării inadecvate, poate duce la pierderea capacităţii de muncă, invaliditate şi deces. Cel mai frecvent, TBC afectează plămînii, însă poate afecta şi oasele, articulaţiile, rinichii, etc. Această boală este provocată de microbacteria tuberculozei, cunoscută şi sub numele de bacilul Koch. Cum boala se transmite destul de uşor de la o persoană la alta, cadrele medicale spun că prevenţia este extrem de importantă. În România, TBC-ul a devenit o problemă de sănătate publică din cauza numărului mare de îmbolnăviri înregistrate în ultimii ani, iar membrii Societăţii de Pneumologie, sfătuiţi de reprezentanţii organizaţiei “Doctors of the World”, au decis să informeze populaţia din zonele defavorizate despre pericolele îmbolnăvirii de TBC. “La nivel naţional vor fi organizate 82 de caravane şi vor fi educate 8.600 de persoane în perioada martie 2008 - octombrie 2009. Aceste caravane vor ajunge în 246 de localităţi. La Constanţa, prima caravană va începe în luna iunie şi vom merge în localităţile unde s-au înregistrat mai multe cazuri de TBC: Techirghiol, Ovidiu, Bărăganu, Comana, Tuzla, Mereni, Nicolae Bălcescu, Castelu, Siliştea, Aliman, Ghindăreşti. Medicii nu vor merge îmbrăcaţi în halatele albe şi nu vor vorbi despre TBC aşa cum este boala descrisă în tratatele de medicină, ci vor încerca să fie cît mai aproape de oameni, să se facă înţeleşi”, a declarat coordonatorul Dispensarului TBC din Constanţa, dr. Emanoil Vasiliu. În fiecare zi, caravana va merge în cîte trei localităţi, iar localnicii vor asista la proiecţii de filme despre ce înseamnă TBC şi cum se poate trata, vor primi materiale informative şi vor putea sta de vorbă cu medicii. “Costurile sînt simbolice. Pentru cele trei localităţi parcurse zilnic avem alocaţi 200 de euro. Este suficient, deoarece noi facem acest lucru în timpul serviciului şi vom folosi şi asistenţii sociali. De asemenea, autorităţile locale ne vor oferi în fiecare localitate cîte un centru în cadrul căruia să putem să ne desfăşurăm activitatea”, a declarat dr. Vasiliu.

TBC, învins doar prin efort colectiv

Dacă în comparaţie cu anul trecut se constată o scădere a numărului de bolnavi de TBC, medicii constănţeni sînt îngrijoraţi pentru că foarte mulţi dintre pacienţi abandonează tratamentul, ceea ce duce la creşterea cazurilor de TBC chimiorezistente. La un moment dat, Ministerul Sănătăţii decisese că medicamentele pentru tratarea TBC-ului vor fi eliberate de farmaciile cu circuit deschis, însă a revenit asupra acestei decizii. “Medicamentele pentru tratarea TBC-ului nu trebuie eliberate prin farmaciile cu circuit deschis. Tratamentul pentru TBC trebuie luat timp de şase luni, însă după primele două luni pacientul se simte mai bine şi nu va mai înţelege de ce trebuie să mai ia medicamente încă patru luni. Dacă nu este atent supravegheat de medic, bolnavul de TBC ar putea întrerupe tratamentul, dar bacilul rămîne în organism şi boala va recidiva. Educaţia pentru sănătate este precară sau chiar inexistentă în ţara noastră şi de aceea este bine ca bolnavii de TBC să fie atent supravegheaţi de către medici”, a explicat dr. Vasiliu. Medicii spun că strategia de abordare a acestei boli trebuie schimbată, deoarece medicamentele de care dispune România sînt depăşite, la fel ca şi metodele de depistare ale bolii. De aceea, susţin reprezentanţii Societăţii de Pneumologie, tuberculoza poate fi oprită doar printr-un efort colectiv. Astăzi este Ziua Mondială Împotriva Tuberculozei, iar sloganul campaniei “Împreună putem învinge tuberculoza!” a fost ales deoarece medicii pneumologi vor duce o campanie intensă de informare a populaţiei despre tuberculoză şi riscurile pe care le implică această afecţiune, fiind conştienţi că boala nu poate fi învinsă fără cooperarea pacienţilor.