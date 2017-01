Împreună pentru o inimă de copil!

Larisa Stancu (3 ani) are bătăile inimii diferite față de ale altor copii. Acesta este motivul pentru care poartă un peace-maker, ca inima sa să bată cum trebuie și să trăiască o viață cât se poate de normală. Larisa are nevoie de un control foarte important, în Germania, la Clinica din Bad Oeynhausen și un tratament operatoriu care o va face bine. La două luni de la naștere, Larisa a suferit prima intervenție chirurgicală în Germania, însă 6 luni mai târziu, ea a suferit o altă intervenție chirurgicală pentru a i se implanta un stimulator cardiac cu rol în reglare a pulsului. Ceea ce îngreunează situația de față este faptul că Larisei trebuie să i se efectueze controale regulate pentru a monitoriza buna funcționare a stimulatorului și, implicit, a inimii, iar acest lucru presupune o nouă deplasare în Germania, singurul loc în care există o aparatură adecvată pentru evaluarea stării de sănătate. Deplasarea trebuie urgentată și din cauza faptului că această malformație de care suferă fetița a avut repercusiuni și asupra stării ei generale fizice, în special a sistemului imunitar care este foartă slabit, iar o banală răceală o poate răpune. Larisa are nevoie de aproximativ 1000 de euro pentru deplasare și tot ce implică controlul în sine, dar din păcate situația materială a familiei este precară, în contextul în care tatăl Larisei a dispărut din viața lor. În acest sens, Asociația “Salvează o inimă” a demarat urgent o campanie de strângere de fonduri, care o va ajuta pe Larisa să trăiască. Donațiile pot fi făcute pe platforma de donații online a Asociației, http://salveazaoinima.ro/campaigns/larisa-stancu/ sau în contul bancar: Stancu Ion Ana (0763317512) - RO21BRDE445SV01520694450 RON. Mai multe informații despre caz găsiți pe www.larisastancu.blogspot.ro. “Larisa este un copil minunat și ne-am decis s-o ajutăm cu orice preț. Credem în sensibilitatea oamenilor, credem foarte mult că românii au un suflet minunat, iar inimioara Larisei va fi salvată”, a declarat președintele Asociației “Salvează o inimă”, organizatorul campaniei umanitare “Împreună pentru o inimioară de copil!”, Vlad Plăcintă.