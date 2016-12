Şi în acest an, cea de-a treia Conferinţă Internaţională a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR), desfăşurată în perioada 27 - 31 mai, în staţiunea Neptun, s-a bucurat de o prezenţă numeroasă din partea asistenţilor medicali, atît din ţară, cît şi din străinătate (Olanda, Ungaria, Scoţia, Anglia, Germania, Polonia). Mulţi dintre participanţii din străinătate au răspuns invitaţiei pentru a treia oară, manifestarea profesională constituind un real interes. Tema aleasă pentru ediţia a III-a a fost „Împreună pentru sănătatea comunităţii”, pe marginea căreia au fost dezbătute o serie de aspecte: relaţia asistent medical - pacient, accesul la serviciile de sănătate, dar şi prevenţia şi îngrijirile la domiciliu. Cele două săli au fost arhipline pe parcursul zilelor, toate lucrările fiind catalogate de către participanţi extrem de atractive. Prezentă la deschiderea lucrărilor, directorul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dr. Camelia Ciobotaru, s-a arătat încîntată de numărul mare al participanţilor şi de entuziasmul cu care tratează lucrările. „Împreună pentru sănătate este o temă extrem de importantă. Orice inel din acest lanţ care nu merge poate să compromită întreg actul medical. Asistenţa medicală la domiciliu, din punctul meu de vedere, nu este funcţională la Constanţa, aşa că avem nevoie de o dezvoltare cît mai mare, astfel că temele care se dezbat aici sînt extrem de importante”, a declarat reprezentantul Ministerului Sănătăţii (MS) în teritoriu, dr. Ciobotaru. Oficialul crede că, dacă sistemul de îngrijiri la domiciliu ar fi mai dezvoltat, cu singuranţă spitalele nu ar mai trata atîtea cazuri sociale, iar personalul medical ar lucra strict din punct de vedere medical, şi poate aşa nu ar mai fi nevoit să părăsească ţara, bineînţeles exceptînd salariile mici. „Subiectele abordate în cadrul conferinţei asistenţilor medicali sînt de mare actualitate, cu mare impact asupra morbidităţii, dar şi mortalităţii”, a mai declarat directorul DSPJ. „Medicina preventivă şi profilaxia între actualizare şi optimizare”, „Rolul asistentei medicale în prevenirea cancerului de sîn”, „Managementul depistării cancerului colonic”, “Aducem calitate în serviciul comunităţii: cursuri pentru asistenţii medicali comunitari”, “Importanţa sterilizării în siguranţa actului medical”, “Relaţia asistent medical - pacient, din perspectiva comunicării”, “Copilul cu tulburare hiperkinetică şi deficit de atenţie ca problemă (de sănătate) comunitară”, “Modelele de organizare a activităţii în îngrijirile la domiciliu”,”Îngrijiri la domiciliu - pilon de bază în promovarea şi îmbunătăţirea stării de sănătate a comunităţii”, au fost doar cîteva dintre temele lucrărilor prezentante în cadrul celei de-a treia conferinţe internaţionale a OAMGMAMR. Dr. Nicolae Gheorghe, dr. Viorel Gherghina, dr. Loti Popescu, alături de vicepreşedinţii OAMGMAMR, Virginia Drăguşanu şi Larisa Băluşescu, sînt cei care au coordonat lucrările pe parcursul celor trei zile dezbateri. Dr. Loti Popescu, şeful Biroului de Programe de Sănătate şi Educaţie pentru Sănătate, din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, care nu se află la prima participare, s-a arătat plăcut surprinsă de interesul asistenţilor medicali prezenţi, ei cerînd şi organizarea celei de-a IV-a conferinţe internaţionale, dar cu o diversificare a temelor. „Sper ca la anul să avem îmbunătăţiri care să constea în suportul autorităţilor locale şi ca sprijin financiar. Propun, de asemenea, şi un program cultural pentru invitaţi”, spune dr. Loti Popescu. Medicul şef a subliniat prezenţa la conferinţă şi a asistenţilor medicali români care profesează în străinătate şi care au împărtăşit colegilor din ţară experienţa de acolo, dar care au şi relatat dificultăţile întîmpinate.

Constanţa îşi extinde îngrijirile la domiciliu

La rîndul său, preşedintele OAMGMAMR, dar şi al OAMGMAMR, filiala Constanţa, asistent şef în cadrul MS, Mircea Timofte, a mulţumit oficialităţilor locale care au transmis salutul, respectiv preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, primarului Radu Mazăre, dar şi viceprimarului Gabi Stan. „Vreau să mulţumesc, de asemenea, şi vicepreşedintelui OAMGMAMR, filiala Constanţa, Maria Dobre (preşedintele comitetului de organizare a conferinţei - n.r.), dar şi celorlalţi colegi. A fost un mare cîştig pentru cei care au participat pentru că au fost prezentate lucrări de o reală valoare, multe dintre acestea referindu-se la un subiect de mare actualitate pentru sistemul sanitar, şi anume, îngrijirile la domiciliu”, a declarat Timofte. Oficialul a convenit cu secretarul de stat în cadrul MS, Alexandru Rafila, prezent la conferinţă, să regîndească reglementările în domeniul îngrijirilor la domiciliu, astfel încît să fie accesibil pentru un număr cît mai mare al populaţiei, şi, în acelaşi timp, să crească implicarea asistenţei medicale în aceste tipuri de servicii medicale. La Constanţa, în cadrul OAMGMAMR, există o comisie de îngrijrii la domiciliu, a cărui preşedinte este Iuliana Ginghină, implicată direct în organizarea conferinţei, a contactului cu invitaţii din străinătate care au venit cu lucrări de mare interes în acest sistem de îngrijri. De asemenea, as. Ginghină este singurul formator în îngrijiri la domiciliu din judeţul nostru, ea fiind specializată în Ungaria. „La Constanţa sîntem pregătiţi să începem activitatea, prin Fundaţia Comunitară Constanţa, condusă de dr. Loti Popescu, însă momentan nu avem un spaţiu de lucru. Am avut iniţiativa de a extinde îngrijirile la domiciliu pentru că am constatat că un număr mare de populaţie are nevoie de asemenea tip de serviciu medical. De exemplu, în Constanţa sînt peste 60.000 de persoane cu vîrsta de peste 60 de ani, deci se presupune că, în orice zi, ar putea să aibă unele nevoi”, completează şeful comisiei. Iuliana Ginghină a precizat că foarte importantă este şi colaborarea cu serviciul social din cadrul Primăriei, pe teren fiind posibil să fie întîlnite şi numeroase cazuri sociale.