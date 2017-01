Împrumuți un leu, dai înapoi 5.000, casa și viața

ALERTĂ MAXIMĂ!

Creditarea găsește întotdeauna un drum liber. După ce lesa bancherilor a fost strânsă violent de autorități, în timpul crizei mondiale, ștafeta a fost predată IFN-urilor. Cineva tot trebuie să-i fraierească pe români, indiferent de timpurile în care trăim. Noua invenție - creditomatul, mașinăria automată de dat credite cu buletinul. Este, în fapt, o reprezentare compactă a fostelor bănci comerciale care ar fi creditat, în epoca de aur, și-un câine maidanez, dacă avea cerceluș de identificare de la biobază. Creditomatul elimină orice contact cu angajații mieroși ai IFN-urilor, care-și maschează gradul periculos de cămătărie cu ajutorul cuvintelor mari - „grijă“, „siguranță“, „familie“. Îți scanează buletinul și, în cel mult o oră, banii (până la 15.000 lei) sunt ai tăi! În fine, în 60 de minute afli dacă ți s-a aprobat cererea. După care faci un drum la banca la care ai cont deschis, iei un extras de credit și revii. Semnezi contractul, ignori toate avertismentele subconștientului și, în două zile, ai banii. Și totul a pornit de la robotul ăla simpatic. Este un RO-BOT, deci n-are cum să mintă, nu-i așa? În plus, e prezentat drept unic în țară, ba chiar și-n toată Europa! Ăsta-i viitorul, ce mai. Adevărul e că nu minte. Singura lui problemă e că nu spune tot. Mai precis, omite să le menționeze românilor suficient de disperați că dobânda e mortală - 400% pe an, plus alte taxe și comisioane (încă 5,5%), toate variabile. Practic, dacă iei 1.000 lei, dai înapoi cel puțin 4.000. Dacă iei 15.000 lei... pregătește-te să-ți pierzi casa.

DOBÂNZI DE NEAM PROST

Practicile agresive și abuzive ale INF-urilor au ajuns și în atenția celor de la Agenția Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), după ce, în primele șapte luni, aproape 1.000 de români au făcut reclamații. „Avem 951 de plângeri împotriva finanțatorilor nonbancari. Unii dintre ei practică dobânzi de 5.000 - 6.000% pe an! Vă dați seama că, dacă împrumutați 1.000 euro, pentru un an trebuie să dați înapoi 50.000 euro!!! (nici cămătarii n-au, probabil, asemenea costuri - n.r.)“, a declarat ieri președintele ANPC, Alexandru Dunca. Comparativ, dacă iei 1.000 de lei de la orice bancă adevărată, în cinci ani dai înapoi 1.245 lei. Problema e următoarea - dacă ai ajuns la creditomat, înseamnă că ai fost dat afară în șuturi din toate băncile comerciale. Ultimul lucru de care ai nevoie e un credit cu dobândă de 5.000%...

La final, un fapt divers: potrivit datelor BNR, în România sunt 41.300 de credite acordate de instituții financiare nebancare, în valoare de 1,7 miliarde lei. Comparativ, creditarea clasică e pe la 220 și ceva de miliarde lei.