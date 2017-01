Împrumut preventiv de un miliard de euro

Board-ul Băncii Mondiale (BM) va discuta, la jumătatea lunii iunie, acordarea împrumutului preventiv negociat cu România, în valoare de un miliard de euro, se arată în comunicatul comun al FMI, Comisiei Europene şi al BM, de la finalul vizitei de evaluare. Prin acordul negociat cu Banca Mondială, Ministerul Finaţelor urmăreşte să obţină o plasă de siguranţă suplimentară de la instituţia internaţională sub forma unei linii de credit de un miliard de euro, care va rămâne la dispoziţia României timp de trei ani în cazul blocării pieţelor externe, la un cost de 0,25% pe an. Una dintre principalele condiţii ale acordului preventiv cu Banca Mondială este reorganizarea ANAF. Fostul ministru de Finanţe Bogdan Drăgoi a declarat în aprilie că ANAF va trece printr-o amplă reorganizare, care va cuprinde atât optimizarea numărului de administraţii fiscale, cât şi întreg sistemul IT, pe baza unei evaluări a Băncii Mondiale, care va propune şi măsurile. Reprezentanţi ai FMI, Băncii Mondiale şi ai Comisiei Europene s-au aflat, la Bucureşti, în perioada 24 aprilie - 9 mai pentru evaluarea programului economic al României.