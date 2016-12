Împușcături asupra autocarelor de turneu ale lui Lil Wayne

Mai multe focuri de armă au fost trase, duminică dimineaţă, asupra celor două autocare de turneu folosite de rapperul Lil Wayne şi echipa sa, pe o autostradă din statul american Georgia, în urma unui concert susţinut de artist în oraşul Atlanta. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, a precizat poliţia americană. 12 persoane se aflau la bordul celor două vehicule, în momentul în care au fost trase mai multe focuri de armă asupra lor. Până la sosirea echipajelor de poliţie, cei mai mulţi dintre membrii echipei rapperului Lil Wayne plecaseră deja de la faţa locului. Persoanele rămase au spus ofiţerilor de poliţie că focurile de armă au fost trase dintr-un automobil alb.

Poliţia nu are deocamdată o listă de suspecţi. Potrivit site-ului TMZ.com, Lil Wayne, în vârstă de 32 de ani, a susţinut un concert, sâmbătă seară, în clubul de noapte Compound din Atlanta. Ceilalţi pasageri de la bordul celor două autocare de turneu erau directori de la casa de discuri a rapperului, Young Money, şi câţiva artişti aspiranţi, precum Lil Twist şi Hood. Luna trecută, informaţiile potrivit cărora mai multe focuri de armă au fost trase asupra vilei pe care Lil Wayne o deţine în Miami Beach au fost dezminţite de poliţia locală, care a anchetat acest caz şi nu a descoperit nicio dovadă care să confirme un astfel de incident.

Lil Wayne şi-a lansat cel de-al 10-lea album de studio, intitulat ”I Am Not a Human Being II”, în martie 2013. Lil Wayne se numără printre cei mai profitabili artişti actuali. Starul american, originar din New Orleans, a fost de mai multe ori anchetat de autorităţi pentru posesie de droguri şi arme de foc şi a petrecut opt luni în închisoarea Rikers Island din statul New York.