Împușcături în plină stradă pe Soveja

15:56:53 / 09 Septembrie 2014

politisti retardati

Aceiasi politisti care ajung mereu prea tarziu la locul faptei, aceiasi politisti care nu sunt prezenti cand izbucneste vreun scandal, aceiasi agenti ordinari cu sase clase si cu burti imense care nu sunt in stare sa prinda hotii cu tot cu pistolul si masina din dotare. Aceiasi ordinari platiti din banii nostri care se fac ca nu vad cand dau peste o ilegalitate daca nu exista plangere formulata in scris, in schimb te legitimeaza daca te plimbi linistit seara prin parc sau pe strada. Aceiasi ordinari care au venit de la tara, din sate maturate de dunare, au muncit la sapa si la carca si eu si toata familia lor ca sa stranga bani de spaga sa intre in sistem. Macar unul din ei sa scape de saracie si sa isi asigure un post caldut pe bani publici plus oportunitati de ciubuc. asta e politia romana, sunteti niste infractori gretosi! Rusinea europei. BA MAI MULT... Acum avem si politie locala... niste inutili care mai mult complica lucrurile in trafic si in societate. tot pe banii nostri