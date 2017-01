Împuşcat în picior cu o armă de vânătoare

S-A DESCĂRCAT ACCIDENTAL. Un tânăr a ajuns, ieri după-amiază, în stare critică la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, după ce o armă de vânătoare s-a descărcat accidental. Oamenii legii spun că incidentul a avut loc în satul Băltăgeşti, din comuna Crucea. Cezar Alois, de 42 de ani, este angajat ca paznic la fondul de vânătoare din localitate. Ieri, bărbatul se pregătea să plece împreună cu fiul său, Cezar Ionuţ Alois, de 22 de ani, pentru a intra în tură. La scurt timp după ce s-au urcat în autoturism, din cauză că arma de vânătoare nu a fost asigurată corespunzător, aceasta s-a descărcat, rănindu-l pe Ionuţ în piciorul drept. Tânărul a fost transportat de urgenţă la SCJU Constanţa cu ajutorul unei ambulanţe, unde, după primirea primelor îngrijiri medicale, a fost dus în sala de operaţie a Clinicii de Ortopedie. După o intervenţie chirurgicală care a durat mai bine de două ore, cadrele medicale erau sceptice cu privire la şansele tânărului de a-şi mai putea folosi piciorul drept.

FEMUR FRAGMENTAT. „Tânărul a fost internat cu o plagă prin împuşcare, cu multipli corpi străini. El are o fractură cominutivă, respectiv în fragmente mici, de femur drept şi rotulă. I-au fost extrase corpurile străine din picior, însă şansele ca pacientul să îşi poată folosi din nou piciorul sunt incerte”, a declarat medicul de gardă, dr. Silviu Ureche. Oamenii legii spun că au demarat o anchetă în acest caz pentru a se stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc acest incident, iar arma a fost ridicată în vederea expertizării de către specialiştii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Constanţa. Totodată, anchetatorii spun că Cezar Alois are certificat de port armă şi că bărbatul s-a ales cu dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de vătămare corporală gravă din culpă.