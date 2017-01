Împuşcat mortal în cap de un jandarm

Un tînăr în vîrstă de 24 ani din Cobadin şi-a pierdut viaţa, joi noaptea, după ce a fost împuşcat accidental, în cap, cu o armă de vînătoare. La jumătate de oră după miezul nopţii, poliţiştii au fost anunţaţi telefonic de Serviciul de Ambulanţă Judeţean despre faptul un tînăr care fusese împuşcat în cap a murit cu cîteva minute înainte ca ambulanţa să ajungă la spitalul judeţean. O echipă complexă, formată dintr-un procuror, poliţişti ai Serviciului Arme, Explozibili şi Substanţe Toxice (AEST) şi ofiţeri judiciarişti şi criminalişti au demarat o anchetă pentru elucidarea împrejurărilor în care s-a produs tragedia. Potrivit poliţiştilor AEST Constanţa, joi seara, în jurul orei 22.00, Laurenţiu Roman, în vîrstă de 29 ani, împreună cu amicul său, Florin George Acbaş, de 29 ani, subofiţer angajat al U.M. 0406 Constanţa, au plecat din Basarabi către localitatea Negreşti pentru a face o vizită unei prietene. Cei doi au plecat cu maşina lui Roman, o Dacia 1310 şi ajunşi în Cobadin, Laurenţiu Roman i-a propus amicului său să ia şi puşca, pe care o deţinea legal, pentru a împuşca un iepure, doi în drum spre Negreşti. Tinerii s-au abătut şi pe la locuinţa cumnatului lui Roman, Constantin Truţă, de 24 ani, pe care l-au luat în maşină, să participe şi el la vînătoare. Ajunşi la intrarea în satul Negreşti, Laurenţiu Roman, aflat la volanul autoturismului a intrat pe un drum de pămînt şi la un moment dat a coborît din maşină şi a tras două focuri de armă după un iepure, pe care însă nu l-a nimerit. La revenirea în autoturism, Roman spune că a aşezat puşca între scaunele din faţă ale Daciei. Subofiţerul de jandarmi Florin Acbaş, aflat pe scaunul de lîngă şofer, a fost rugat de prietenul său să reîncarce arma şi în timpul acestei manevre s-a produs tragedia. Florin Acbaş spune că a introdus două cartuşe pe ţevile puştii şi, în momentul în care a vrut să închidă arma de vînătoare, aceasta s-a descărcat accidental, alicele lovindu-l în cap pe Constantin Truşcă aflat pe bancheta din spate a autoturismului. “Am sunat la salvare şi am plecat imediat spre Constanţa. Am văzut că avea sînge pe frunte şi i-am pus un prosop,s dar din cauza întunericului nu mi-am dat seama că alicele i-au străpuns craniul. Am crezut că alicele doar l-au zgîriat. L-am ţinut în braţe pe bancheta din spate pînă cînd, lîngă Ciocîrlia, ne-am întîlnit cu ambulanţa. Medicii mi-au spus să stăm liniştiţi că nu sînt probleme. Am aflat mai tîrziu că a murit în salvare“ a povestit jandarmul Florin Acbaş. Potrivit poliţiştilor, iniţial cei doi le-au spus medicilor de la ambulanţă că prietenul lor ar fi căzut de pe o casă, însă adevărul a ieşit la iveală după diagnosticarea făcută pacientului în drum spre Constanţa. Poliţiştii Serviciului AEST au reţinut arma de vînătoare de tip IJ 54 şi au dispus expertiza balistică. Cadavrul victimei a fost transportat la morga Cimitirului Central Constanţa unde, ieri dimineaţă, medicii legişti au efectuat expertiza medico-legală, în urma căreia s-a constatat că moartea tînărului a survenit unei hemoragii intracraniane provocate de alicele care i-au perforat craniul. În urma verificărilor efectuate, procurorii au dispus cercetarea în stare de libertate a lui Florin Acbaş şi a lui Laurenţiu Roman, cei doi fiind acuzaţi de ucidere din culpă, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi vînătoare ilegală.