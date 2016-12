Împuşcături în „scandalul eolienelor” de la Cogealac

ÎMPUŞCĂTURI. Nu de mult, scriam că primarul comunei Cogealac, Cati Hristu, riscă să declanşeze un adevărat război civil în comunitate din cauza faptului că, beneficiind de ajutorul consilierilor locali, încearcă din răsputeri să împiedice derularea unei investiţii pe teritoriul comunei, care poate aduce la bugetul local venituri de sute de milioane de lei. Ce anunţam atunci s-a produs ieri, când, din cauza acestei ambiţii personale a edilului, cinci oameni au fost la un pas să-şi piardă viaţa. Cum s-a ajuns la această situaţie?! În urmă cu câteva zile, preşedintele PNŢCD Constanţa, Tudorel Chesoi, a ameninţat că organizează, împreună cu primarul ţărănist, un miting de protest împotriva dizolvării Consiliului Local. Ieri, aprox. 300 de persoane din toate localităţile comunei Cogealac s-au adunat în faţa Primăriei pentru a protesta, însă pentru un alt motiv. În loc de nemulţumirile privind administrarea comunei, cetăţenii au întors foaia şi au pornit, în frunte cu primarul Cati Hristu şi viceprimarul Mihai Dore, spre locul unde compania CEZ efectua lucrări de ridicare a unei turbine eoline. Dat fiind scandalul mai vechi dintre primar şi CEZ, firmă care construieşte un parc eolian pe teritoriul comunelor Fântânele şi Cogealac, protestatarii s-au luat la ceartă cu agenţii care asigură paza parcului eolian. Primarul a declarat cu nonşalanţă că a intenţionat ca, prin protest, să „amendeze firma CEZ”, deşi cele două părţi sunt implicate în mai multe procese. Într-o altă variantă a primarului, s-a dorit ca prin acest protest să se ceară socoteală cu privire la lipsa autorizaţiei de construire. Dorinţele „revoluţionare” ale primarului au degenerat, iar protestele s-au transformat în violenţe. Oamenii au pătruns cu forţa în perimetrul îngrădit al CEZ, rupând gardul împrejmuitor. Speriaţi de furia oamenilor, agenţii firmei de pază au folosit armamentul din dotare şi, după trei focuri în plan vertical şi somaţia de a părăsi proprietatea privată, au deschis focul, rănind cinci persoane. La locul “răscoalei” şi-au făcut apariţia numeroase forţe de ordine - jandarmi, poliţişti şi trupele DIAS, care i-au calmat pe protestatari.

Cei cinci răniţi au fost urcaţi în trei ambulanţe, care au pornit spre Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Victimele scandalului de la Cogealac sunt viceprimarul comunei, Mihai Dore, fratele acestuia, Nicolae Dore, ambii rămaşi internaţi la spital, Dan Cornea, Ilie Coman şi Laurenţiu Rusu. „Două dintre persoanele care au fost aduse la spital au rămas internate sub supraveghere. Unul dintre răniţi, în vârstă de 36 de ani, prezenta o plagă în zona toracelui stâng. Celălalt a fost împuşcat în zona abdomenului şi în piciorul drept. Cei doi sunt stabili, dar vrem să-i mai ţinem aici pentru a ne asigura că nu există leziuni interne. Celelalte trei victime, dintre care două aveau contuzii la picioare, iar una în zona abdomenului, au putut pleca acasă”, a declarat dr. Liliana Tuţă, directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Constanţa.

ACUZE. După incidente, protestatarii au susţinut că au dorit un dialog paşnic, numai că firma de pază a făcut abuz de forţă. „Au tras direct în noi, fără somaţie. Iar în ceea ce priveşte faptul că am fost aduşi de primar, acest lucru este o minciună. Pe primar l-am chemat noi. A venit ulterior”, a spus Adrian Zdru. Primarul a fost şi el ferm..., spunând că totul a fost spontan, iar el a fost chemat de cetăţeni, contrar declaraţiilor iniţiale. În schimb, adjunctul IPJ Constanta, cms. Şef Adrian Rapotan, a declarat că, din constatările preliminare, a reieşit că protestul a fost iniţiat de primar. La rândul lor, agenţii firmei de pază au spus: „În primă fază, oamenii în frunte cu primarul şi viceprimarul au venit puşi pe scandal. Agenţii noştri au fost atacaţi cu pietre şi, într-o primă fază au cedat, ca un semn de împăciuire. Însă mulţimea de protestatari a continuat atacul, aşa că s-a făcut uz de armă, conform legii”, a spus Cristian Cârşa, reprezentant al firmei de pază. Referitor la acest protest, deşi a declarat iniţial că mitingul are legătură cu cel anunţat în urmă cu câteva zile, la scurt timp după incidente, speriat şi de amploarea evenimentelor, Tudorel Chesoi a revenit asupra declaraţiei iniţiale, infirmând amestecul PNŢCD în evenimente.

BANII, CHEIA SCANDALULUI. Povestea din spatele disputelor de la Cogealac pe tema eolienelor pare să fie desluşită de un grup de consilieri locali, care-l acuză pe primar de ilegalităţi. Potrivit acestora, în „afacerile primarului este implicată „Eolica Dobrogea SRL”, favorizată de Hristu Cati în detrimentul firmei cehe CEZ”. Unul dintre cei care susţine aceste afirmaţii este Ion Butcaru, un fost apropiat al primarului. El a spus că „Eolica l-a sponsorizat” în campania electorală pe actualul primar cu 1 milion de lei.

Butcaru a povestit cum, la alegerile locale din 2008, l-a ajutat de Cati să devină primar. „Am crezut de cuviinţă să-l ajut pe Cati, neştiind că soluţia pentru a deveni primar va fi contribuţia bănească. Sumele de bani au venit de la Eolica Dobrogea SRL, mai precis de la Corneliu Dică, care l-ar fi ajutat pe Hristu Cati cu bani. După ce am întocmit adeziunile, şansa noastră de a deveni învingători era zero. Atunci primarul a venit la mine şi a spus să dăm bani oamenilor pentru a câştiga. Am dat câte 500 de lei la aprox. 2.000 de oameni în comună, din cele 4.164 de persoane cu drept de vot”, a povestit Butcaru, adăugând că intenţia lui Cati era de a cumpăra suficiente voturi astfel încât să câştige alegerile locale din primul tur. Un alt consilier spune că Hristu are pământurile amanetate către Eolica, cu acte încheiate la notarul din localitatea Ovidiu. „Dacă nu merge pe mâna Eolica, îl bagă la puşcărie”, a susţinut consilierul local Constantin Stere. Pe teritoriul comunei, „Eolica Dobrogea SRL” este în concurenţă cu Tomis Team, o firmă subcontractoare a marii companii de origine cehă, CEZ România, care are deja ridicate turbine în comuna vecină, Fântânele, şi are în derulare un astfel de proiect şi în Cogealac. Însă CEZ nu este agreată de Cati Hristu. Motivul? Cati spune că nu are nicio legătură oneroasă cu Eolica şi că doar a dat curs principiului „primul sosit, primul servit”, în condiţiile în care „Eolica Dobrogea SRL” ar fi cerut prima autorizaţii, din 2007. Cât despre acuzele de mită electorală aduse de consilierii opozanţi şi despre faptul că Eolica ar fi contribuit la mituirea oamenilor, primarul neagă informaţiile: „Eu vorbesc pe hârtii şi pe lege. Să demonstreze cu hârtii afirmaţiile”.

După incidentele de ieri, preşedintele Consiliului Judeţean, Nicuşor Constantinescu, a criticat modul în care primarul Hristu înţelege să se opună unei investiţii de 1,5 miliarde de euro. „În calitate de reprezentant al judeţului Constanţa, solicit Inspectoratului Judeţean de Poliţie, Parchetului de pe lângă Curtea de Apel şi Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa să ia de urgenţă măsurile ce se impun pentru restabilirea ordinii în comuna Cogealac, precum şi stabilirea vinovaţilor şi deferirea acestora instanţelor judecătoreşti”, a declarat Constantinescu.

Tatian IORGA, Răzvan MIHĂILESCU