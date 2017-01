În colaborare cu Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale, CNSLR- Frăţia şi Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, Agenţia de Dezvoltare Comunitară a lansat, ieri, proiectul \"Împuternicirea femeilor rome pe piaţa muncii\". În valoare de patru milioane de lei, acesta se va derula timp de doi ani, pentru implementarea lui urmând a fi elaborat un studiu de cercetare la nivel naţional, care să arate situaţia romilor şi în special a femeilor rome pe piaţa muncii. Programul are ca ţintă informarea a 1.000 de salariaţi cu privire la drepturile lor pe piaţa muncii. De asemenea, 30 de experţi vor susţine 40 de evenimente de informare şi conştientizare în 40 de judeţe, iar 80 de reprezentanţi ai structurilor sindicale, societăţii civile şi instituţiilor publice relevante vor fi instruiţi în domeniul managementului participativ şi mobilizator. În plus, în cadrul proiectului va fi realizată o campanie de conştientizare a societăţii cu privire la problemele întâmpinate de femeile rome pe piaţa muncii, promovată la nivel naţional şi local sub sloganul \"Priveşte-mă aşa cum sunt!\". Proiectul se adresează confederaţiilor şi federaţiilor sindicale din România, organizaţiilor de femei din cadrul structurilor sindicale, ONG-urilor rome şi nerome precum şi instituţiilor publice centrale şi locale pentru a valoriza contribuţia grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, în special a femeilor rome. Cofinanţarea oferită de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 - \"Investeşte în oameni!\", garantează accesul gratuit la evenimentele de informare.