Imunitatea lui Nica, la mâna PE

Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) din Parlamentul European (PE) urmează să ia în discuție, astăzi, cererea DNA de ridicare a imunităţii europarlamentarului Dan Nica, după care JURI va întocmi un proiect de raport ce va fi trimis plenului PE. Solicitarea DNA are legătură cu dosarul licențelor Microsoft pentru școli, în care Nica are calitatea de urmărit penal. Nu este singura cerere de acest fel de pe agenda Comisiei, fiind vizați mai mulți europarlamentari din mai multe țări. Ei se pot prezenta, dacă doresc, în faţa membrilor JURI pentru a-şi susţine punctul de vedere. Preşedintele PE, Martin Schulz, a anunţat în plen, anul trecut, în noiembrie, că a primit de la autorităţile române cererea de ridicare a imunităţii lui Nica şi că a trimis-o mai departe la comisie. Procedura de ridicare a imunităţii are loc cu uşile închise.