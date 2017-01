Ministerul Sănătăţii (MS) a informat că vineri s-a încheiat distribuirea celei de-a doua tranșe de vaccin hexavalent. ”Distribuitorul autorizat a furnizat aproximativ 140.000 de doze de vaccin hexavalent către toate direcțiile de sănătate publică de la nivel național. Acestea vor fi utilizate pentru imunizarea copiilor de 2, 4 și 11 luni, conform noului Calendar obligatoriu de vaccinare, valabil de la 1 aprilie 2015”, potrivit MS. Tot MS a transmis în teritoriu toate măsurile care trebuie luate în această perioadă pentru derularea în bune condiţii a campaniei de vaccinare. Astfel, s-a solicitat direcțiilor de sănătate publică să anunțe medicii de familie că pot ridica vaccinul pentru derularea programului de imunizare în condiții optime. Până în prezent au fost distribuite la nivel național peste 190.000 de doze de vaccin din cele 571.500 achiziționate de către MS pentru acest an. Vaccinul hexavalent este împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, haemophilus, hepatitei B şi poliomielitei, într-unul singur, deci o singură injecție. Şeful Biroului Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) în România, Victor Olszavsky, a arătat, în 21 martie, la Conferinţa Națională Actualităţi în Vaccinologie - RoVaccin, organizată de Societatea Română de Microbiologie, că, în urmă cu zece ani, acoperirea vaccinală în România era de peste 95 la sută, însă în prezent în unele judeţe este şi sub 68% pe unele vaccinuri. OMS recomandă o acoperire vaccinală de peste 95%, nivel considerat singurul care poate garanta eliminarea unor boli precum rujeola şi rubeloa şi prevenirea reapariţiei unor boli înlăturate. Cu toate acestea, România înregistrează procente sub 75% pentru mai multe tipuri de vaccin.