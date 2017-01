În 2008, taxele şi impozitele locale din Cernavodă, la fel ca în acest an

Consiliul Local Cernavodă s-a întrunit ieri într-o şedinţă ordinară pentru a dezbate 25 de proiecte de hotărîre, iniţiate de primarul Gheorghe Hânsă. Cel mai important punct de pe ordinea de zi a fost proiectul de hotărîre referitor la stabilirea impozitelor şi taxelor pentru anul 2008 în oraşul Cernavodă. Gheorghe Hânsă a declarat că pentru a veni în sprijinul populaţiei sărace, Consiliul Local a hotărît ca impozitele şi taxele locale din 2008 să rămînă la acelaşi nivel cu acela de anul acesta. “Cu toate că această decizie poate aduce repercusiuni asupra bugetului local, consilierii locali au hotărît, la sugestia mea, că cetăţeanul este mai important. În momentul cînd a fost luată decizia de a nu majora impozitele şi taxele locale, am ţinut cont de nivelul de trai din Cernavodă, care este modest“, a spus Gheorghe Hânsă. El a mai spus că hotărîrea Consiliului Local se aplică şi agenţilor economici. De asemenea, Consiliul Local a hotărît ca pentru plata cu anticipaţie, pînă la 31 martie 2008 a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren şi impozitului pe mijloacele de transport, datorat pe întregul an, de către persoanele fizice, se acordă o bonificaţie de 10%. Proiectul prevede că, în cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a clădirii, exprimatî în m², cu valoarea impozabilă a clădirii, cu cota de impozitare de 0,1% şi cu coeficientul de zonă şi rang al localităţii. Pentru zona A, coeficientul se ridică la 2,30% din coeficientul de corecţie al zonei. Pentru zona B, coeficientul se ridică 2,20, pentru zona C, la 2,10, iar pentru zona D, la 2,00. În cazul terenurilor intravilane, pentru terenurile din rangul A, impozitul este de 4.681 de lei/ha. Pentru terenurile din rangul B, impozitul este de 3.180 de lei/ha, pentru cele din rangul C, de 1.511 de lei/ha, iar pentru terenurile din rangul D, impozitul este de 880 de lei /ha.