Fostul ministru al Muncii, Mariana Câmpeanu, a declarat, ieri, că, în anul 2009, Guvernul nu a adoptat nici o măsură care să ducă la redresarea României, iar anul 2010 va fi dificil pentru orice guvern întrucît măsurile adoptate nu vor avea un efect imediat. Câmpeanu a spus că, în acest an, şomajul va depăşi 800.000 de persoane şi că, în 2010, numărul şomerilor va atinge un milion. Ea a arătat că, în acest an, Guvernul nu a adoptat nici o reformă care să ducă spre redresare şi consideră că în 2010 va fi cea mai grea situaţie. \"Noul guvern va trebui să ia măsuri ce nu vor avea efect imediat\", a spus Câmpeanu apreciind că efecte ale măsurilor anti-criză vor putea fi sesizate peste cîteva luni sau chiar un an. Ea a subliniat că dacă şi 2010 \"va fi un an mort” atunci va fi mult mai greu în 2011, menţionînd că va trebui ca Guvernul să înceapă rambursarea împrumutului extern. \"Nu avem din ce să plătim banii dacă economia nu merge\", a mai spus Câmpeanu. România are un acord cu FMI pe doi ani, pentru 12,95 miliarde euro, pachetul total de finanţare externă, de la Fond, UE, BM şi BERD, urmînd să ajungă la 19,95 miliarde euro.