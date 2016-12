În 2014, România va achita aproape integral împrumutul de la FMI

România va achita aproape integral, până la finele acestui an, împrumutul de la Fondul Monetar Internaţional contractat în 2009, din care mare parte deja a fost plătită fără efecte şi "lacrimi", urmând ca în 2015 să rămână de rambursat în jur de un miliard de dolari, "un mizilic", a declarat, ieri, guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu. "Această ţară a rambursat, fără ca vreunul dintre dumneavoastră se se fi simţit cum s-a simţit generaţia mea în anii '80, aproape în întregime împrumutul de la FMI. Ieri (n.r. - luni) s-a făcut o plată mare de 700 de milioane de euro", a explicat guvernatorul BNR, amintind de scepticismul celor care susţineau, în 2009, că România nu va putea plăti împrumutul de la FMI. Mai mult, în această perioadă, România a realizat şi importante corecţii atât în domeniul fiscal, cât şi în balanţa externă. Şeful băncii centrale a arătat că România a suferit a doua corecţie fiscală din Europa, de 7,2 puncte procentuale, după cea din Grecia, iar în plan extern, o corecţie de peste 12 puncte procentuale. "Am realizat o corecţie masivă - eu nu am mai trăit aşa ceva - în plan extern, de la 14 la 1%. De peste 12 procente, creşterea economică pe câţiva ani. S-a simţit în nivelul de trai, cum să nu se simtă!", a explicat guvernatorul BNR. El a mai spus că, în acest moment, ţara s-a aşezat, are posibilitatea să intre în alt ciclu lung de creştere sustenabilă şi mult mai solidă.

Reamintim că România trebuie să plătească în 2014 peste 1,172 miliarde euro către Fondul Monetar Internaţional (FMI), Uniunea Europeană (UE) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), cu 0,72% mai mult decât în 2013, din împrumutul stand-by contractat în 2009, potrivit datelor furnizate de Guvernul României. Astfel, suma care trebuie plătită către FMI se ridică la 1,002 miliarde euro, cea către UE la 150,1 milioane euro, iar către BIRD - 20,5 milioane euro.