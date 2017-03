În 2016, românul s-a-ndatorat ca să-și ia plasmă

Reprezentanții mai multor bănci comerciale din România spun că împrumutul de consum a explodat, în 2016, reprezentând, în unele cazuri, peste 70% din portofoliu. Clientul standard a fost tânăr, din mediul urban, cu venituri lunare de peste 1.200 lei (2.500 lei, în medie). El a investit cu preponderență în amenjarea casei și achiziția de bunuri de folosință îndelungată (televizor, frigider, mașină de spălat etc.). Perioada medie de rambursare este de trei ani, iar suma împrumutată - aproximativ 4.000 euro sau 20.000 lei. Ca-n 2007 - 2008, doar că-n 2016. Să sperăm că istoria nu se va repeta, deși are obiceiul ăsta.

REPEDE ȘI PUȚIN Românii s-au împrumutat anul trecut ca să-și cumpere bunuri de folosință îndelungată și să-și amenajeze casa. Ca-n 2007 - 2008, creditele de consum au fost luate, în medie, pentru trei ani, spun bancherii. Clientul standard? Căsătorit(ă), din mediul urban, cu un venit lunar de peste 1.200 lei. Împrumutul mediu? Circa 4.000 euro. „Anul trecut, doi din trei clienți au contractat un credit de nevoi personale și doar unul din zece a ales un împrumut pentru achiziția unei locuințe. Românii investesc preponderent în amenajarea caselor, bunuri de folosință îndelungată (televizoare, frigidere etc.) și în imobile și ansambluri rezidențiale vechi“, spune oficialul ING Bank Ștefan Radu. El mai adaugă că, în medie, valoarea unui credit de nevoie personale este de aproximativ 20.000 lei, cu o perioadă de rambursare de trei ani. În cazul creditelor ipotecare/imobiliare, suma medie contractată este de 180.000 lei (pentru 25 - 30 de ani). Și șeful departamentului de retail banking al Garanti, Roxana Rebegeanu, confirmă trendul - „În 2016, clienții noștri au avut un apetit mai ridicat pentru creditele de consum, atât prin prisma finanțărilor noi, cât și a refinanțărilor externe. A fost interes semnificativ și pentru creditele destinate investițiilor imobiliare. 71,7% dintre împrumuri au fost de nevoi personale fără ipotecă (6.000 euro, pentru patru ani), iar 15% au fost imobiliare (54.000 euro, pentru 24 de ani)“. Și oficialii celei mai mari bănci din România, BCR, remarcă apetitul mai mare al românilor pentru creditele de nevoi personale; mai exact, valoarea totală a împrumuturilor de gen a fost egală cu cea a creditelor imobiliare.

CINE ȘI DE CE Ștefan Radu de la ING Bank creionează și profilul clientului standard din 2016 - „Este căsătorit, provine din mediul urban, are între 26 și 41 de ani și venituri lunare de peste 1.200 lei (în medie - 2.500 lei)“. În mod similar, clientul Garanti este tânăr, are peste 30 ani, studii superioare și venituri peste medie. Locuiește, evident, la oraș. Cei de la BCR spun că, în funcție de vârstă, nevoile financiare se schimbă - „Tinerii până în 25 ani, necăsătoriţi, accesează, în general, un credit de consum, cu un card de credit ataşat. Clienţii între 25 și 35 de ani optează pentru creditele standard de consum, ce pot atinge câteva mii de euro. Ei fie se gândesc deja la necesitățile unei case sau chiar la o casă, fie călătoresc mult. După 35 de ani, clienţii se îndreaptă către un credit imobiliar, fie Prima Casă, fie un standard, și încep să economisească“.