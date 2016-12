În ajutorul copiilor cu ADHD

O asociaţie din Cluj-Napoca a lansat, sâmbătă, în premieră, un proiect care prevede pregătirea a 30 de psihologi şcolari pentru intervenţie complexă în cazul copiilor sau adolescenţilor cu ADHD (Deficit de Atenţie şi Tulburare Hiperkinetică), după un model american, adică lucrul în echipă multidisciplinară cu psihologul şi instruirea dascălilor. Andreea Pop, membru fondator al Asociaţiei \"Paşi înainte\", a declarat că 30 de psihologi şcolari vor fi pregătiţi pentru intervenţie complexă în cazul copiilor sau adolescenţilor cu ADHD, utilizând modelul american, adică lucrul în echipă multidisciplinară cu psihologul şcolar ca manager de caz şi instruirea dascălilor pentru acomodarea la clasă. Potrivit acesteia, 30 de copii cu ADHD din Cluj-Napoca vor fi incluşi în programul de intervenţie complexă şi vor fi monitorizaţi de specialiştii asociaţiei pe o perioadă de şase luni, după intervenţia psihologului şcolar. În cadrul proiectului, psihologii şcolari vor întocmi \"un plan de intervenţie\" care are rolul de a monitoriza copiii cu ADHD. „Învăţătorul face o evaluare şi vede exact de ce copilul nu citeşte ca şi ceilalţi, cât de neatent este, de ce are probleme de exprimare în scris, de ce are performanţe diferite atunci când scrie faţă de ascultarea orală, iar psihologul vine cu propuneri de adaptare şi îl monitorizează pe elev, urmând ca acesta să intre într-un program de terapie”, a spus Pop. Printre obiectivele proiectului se regăseşte şi pregătirea adolescenţilor cu ADHD \"să înveţe să îşi pledeze cauza şi să îşi facă cunoscută condiţia în faţa cadrelor didactice, lucru valabil şi pentru părinţii acestora\". ADHD sau Deficitul de Atenţie şi Tulburare Hiperkinetică este una din dizabilităţile psihice cu largă răspândire în rândul copiilor şi adolescenţilor, care au probleme serioase de concentrare, impulsivitate şi hiperactivitate. Acest lucru duce la apariţia unor probleme de adaptare în mediul şcolar şi la creşterea gradului de expunere la activităţi infracţionale şi droguri. Primele simptome ale copiilor cu ADHD pot fi identificate încă din timpul grădiniţei. În România, Ministerul Sănătăţii nu are programe publice de depistare a ADHD-ului. Potrivit statisticilor Centrului Naţional de Sănătate Mintală, peste 220.000 elevi din România sunt afectaţi de o formă de ADHD.