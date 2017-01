În ajutorul nevoiaşilor

Preşedintele Organizaţiei municipale a PSD Mangalia, primarul Claudiu Tusac, şi Organizaţia de Femei a PSD Mangalia au organizat o acţiune caritabilă. Încărcaţi cu daruri multe, social democraţii au vizitat peste 50 de familii de pensionari, persoane imobilizate şi care suferă de boli grave. Claudiu Tusac şi femeile social democrate din Mangalia au intrat în casele acestor oameni greu încercaţi de soartă şi le-au oferit pachete consistente cu alimente de bază (ulei, orez, făină, zahăr, carne de pui), dulciuri tradiţionale de Crăciun, fructe şi haine. “Poate prea puţin am acordat pentru ceea ce ar merita cu adevărat aceşti oameni necăjiţi, dar orice astfel de gest are o însemnătate deosebită pentru ei”, a spus preşedintele Organizaţiei de femei, Saveta Georgescu. Cazurile au fost selectate de către femeile din PSD Mangalia. “Nu este prima acţiune de acest gen. Şi de Paşte am făcut acest gest mic pentru noi, dar uriaş pentru oamenii aceştia. Faptul că am mers personal la ei şi i-am vizitat, faptul că cineva şi-a mai adus aminte de ei şi le-a deschis uşa să le cânte un colind le-a mai înseninat puţin soarta crudă. Le-am arătat că noi nu-i vom uita, le vom fi mereu alături şi vom încerca să le aducem zâmbetul pe buze şi speranţa în suflet”, a declarat Claudiu Tusac.