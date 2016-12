În ajutorul Spitalului de Urgenţă Constanţa

Subfinanţarea sistemului sanitar este arhicunoscută, aşa că pe nimeni nu mai miră faptul că în România sunt spitale cu dotări precare, spitale care nu pot oferi pacienţilor nici măcar un minim de confort. Nu toţi managerii unităţilor sanitare stau cu mâinile în sân, ei căutând fel şi fel de soluţii pentru a aduce unele îmbunătăţiri. La Constanţa, în cazul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU), pe lângă sprijinul oferit de către Consiliul Judeţean, care a reuşit să dea o nouă imagine multor clinici/secţii, datorită investiţiilor, sunt obţinute şi unele ajutoare din partea unor fundaţii sau asociaţii. SCJU Constanţa a primit 50 de paturi moderne şi saltele de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copiilor (DGASPC), care la rândul ei le-a primit de la o Fundaţie din Danemarca, a anunţat, ieri, managerul celei mai mari unităţi sanitare din judeţ, dr. Dan Căpăţână. „Ne bucurăm pentru donaţie, le mulţumim celor de la DGASP pentru că s-au gândit la noi. Paturile sunt într-o stare foarte bună de funcţionare, sunt binevenite pentru secţiile/clinicile spitalului, multe dintre ele avându-le pe cele vechi de mai bine de 20-30 de ani”, a declarat managerul SCJU. Ele vor ajunge pe secţiile/clinicile de pediatrie, neurologie şi neurochirurgie. Paturile sunt moderne, astfel încât ele îşi pot modifica poziţiile în funcţie de necesităţile pacienţilor. „Una e să-i pui (pacientului - n.r.) 10 perne să fie ridicat, şi alta e să apeşi două pedale să stea în poziţia dorită”, explică dr. Căpăţână.

„SALVAŢI COPIII” VREA SĂ AJUTE SCJU De asemenea, Organizaţia „Salvaţi Copiii” vrea să vină în sprijinul SCJU, implicit al nou-născuţilor. Managerul dr. Căpăţână a precizat că, mâine, va fi organizată o conferinţă de presă, ocazie cu care va fi mediatizată o campanie de strângere de fonduri, bani cu care se vor achiziţiona diferite bunuri necesare Maternităţii Constanţa. Astfel, în zilele 8 şi 9 decembrie, în incinta City Park Mall, la parter, între orele 12.00 şi 21.00, se va derula campania „Bun venit pe lume” (campanie de strângere de fonduri). Mai exact, campania constă într-o expoziţie de body-uri pentru nou-născuţi, cu vânzare. Organizatorii spun că vor fi amplasate aprox. 200 de produse (reprezentând o parte din numărul copiilor mai mici de un an care au murit în 2011, în România). Pentru o donaţie de 50 de lei realizată de una sau mai multe persoane, un body va fi înlăturat de pe suport. „Prin acest mecanism al campaniei ne dorim să arătăm rezultatul direct al donaţiei şi să demonstrăm că orice implicare ajută pentru salvarea vieţii unui copil. Mesajul campaniei este “Ai putea să-i spui bun venit pe lume”. La sfârşitul său, body-urile vor fi curăţate şi donate SCJU”, potrivit organizatorilor. Pentru a face Campania cât mai vizibilă şi atractivă, vor exista şi două ateliere, susţinute de voluntarii „Salvaţi Copiii”: unul de personalizare a body-urilor donate şi unul creativ pentru copii, “Atelierul lui Moş Crăciun”, mai spun organizatorii.

“Bun venit pe lume” este parte a programului de reducere a mortalităţii infantile “Fiecare copil contează”, demarat de Organizaţia „Salvaţi Copiii” împreună cu compania GlaxoSmithKline. Parte a campaniei mondiale Every One, care urmăreşte reducerea mortalităţii infantile şi a copiilor până la cinci ani, proiectul “Fiecare copil contează” îşi propune diminuarea cu 15% a mortalităţii infantile şi a mortalităţii copiilor sub cinci ani din România, în perioada 2010 - 2015. În România mor în primele luni de viaţă de două ori mai mulţi copii faţă de media europeană. Anul trecut, la fiecare cinci ore, în România a murit un copil care nu împlinise încă un an. Una dintre cauze este prematuritatea - pentru că vin prea devreme, prematurii sunt fragili - chiar şi un fir de praf le poate fi fatal. Rata naşterilor premature, un factor de risc major al mortalităţii infantile, se ridică în ţara noastră la 9%, dublu faţă de alte state europene, clasând România în topul deceselor infantile din UE, potrivit datelor date publicităţii în 2010 de către Asociaţia Română de Neonatologie. Prematuritatea şi complicaţiile pe care aceasta le induce reduc drastic speranţa de viaţă a celor aproximativ 20.000 de copii care se nasc anual înainte de termen.