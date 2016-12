Înșelăciuni de peste 20.000 de lei... în numai patru ore

14:58:13 / 04 Martie 2015

Mare atentie

Am fost sunata acum doua zile de un individ care s-a recomandat ofiter de la circulatie si ma anunta ca fiul meu a avut un accident si sa-i dau niste date . Am avut inspiratia sa-i spun ca nu are nevoie de mine deoarece toate datele sunt la politia circulatie.In acelasi timp il sunam pe mobil pe fiul meu care a asistat la discutie si mi-a confirmat ca este bine . Nu am putut sa fac altceva decat sa ma dezbrac de caracter si sa-i injur ca la usa cortului . Individul a inchis telefonul. Este al doilea telefon in ultimul an pe RCS-RDS si Romtelecom.