În aşteptarea avizului pentru noi locuinţe ANL

Primăria oraşului Hârşova a obţinut, încă de anul trecut, de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT), acordul pentru un nou proiect privind construcţia de blocuri ANL. „Din păcate, proiectul a fost blocat, la fel ca multe alte proiecte asemănătoare la nivel naţional. Cei de la MDRT ne-au înştiinţat, la începutul acestui an, că programul construirii de locuinţe ANL se va opri o perioadă până când se vor vinde locuinţele deja construite. Am avut mai multe discuţii cu reprezentanţii MDRT, după ce s-a schimbat Guvernul, şi am înţeles că se doreşte reluarea acestui program. La Hârşova, am solicitat construirea a încă patru blocuri ANL, care ar rezolva problemele locative. Am speranţa că în scurt timp vom primi aprobarea pentru acest proiect pentru a putea demara lucrările. Noi, ca autoritate locală, am pregătit deja terenul unde vor fi ridicate viitoarele blocuri ANL”, a declarat primarul oraşului Hârşova, Tudor Nădrag.