În aşteptarea banilor pentru proiecte

După anunţul de luni al purtătorului de cuvânt al Guvernului că Executivul ar fi alocat 302,5 milioane de lei pentru continuarea unor proiecte demarate de către autorităţile locale pe baza Ordonanţei 7/2006, primarii stau cu sufletul la gură, poate, poate s-a gândit cineva şi la ei şi vor primi banii necesari pentru lucrările demarate în localităţile pe care le conduc. Unul dintre aceşti primari este şi Iosif Valer Mureşan, edilul şef din comuna Mihail Kogălniceanu, care este, de asemenea, în situaţia multor localităţi cu lucrări începute şi neterminate. „Anul trecut am început să amenajăm reţeaua de alimentare cu apă potabilă în localităţile Piatra şi Palazu Mic. Atât am apucat să facem, să începem lucrările, pentru că pentru atât am primit bani. Apoi, odată cu sistarea finanţării, am oprit şi lucrările“, a declarat Mureşan, care a adăugat că speră ca şi comuna Mihail Kogălniceanu să fie prinsă în această alocare bugetară. Administraţia locală din Kogălniceanu are nevoie de 2,1 milioane de lei pentru ca firma contractată pentru acest proiect să amplaseze cei 18 km de conducte în cele două localităţi, de unde va putea fi racordată fiecare gospodărie la sistemul de alimentare cu apă potabilă. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Munteanu, a spus luni că cele 302,5 milioane de lei vor fi alocate pe două sectoare distincte, unul destinat lucrărilor de apă-canal, drumuri şi platforme menajere, iar celălalt pentru baze sportive. Ea a mai spus că prin această alocare vor beneficia de finanţare pentru proiecte de infrastructură aprox. 900 de localităţi, în valoare de 251,5 milioane de lei, iar pentru proiecte de dezvoltare a unor baze sportive vor beneficia aprox. 550 de localităţi, suma alocată fiind de aprox. 50 milioane de lei.